Клиенты уверены в победе «Локомотива» во втором матче серии Кубка Гагарина против «Торпедо»

29 марта во втором матче серии первого раунда плей-офф КХЛ встретятся ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо». Счет в серии — 1-0 в пользу ярославцев. Игра начнется в 16:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают хозяев фаворитами. На победу команды Игоря Никитина в основное время можно поставить за 1.50. Это примерно 65% вероятности. Коэффициент на успех «Торпедо» по итогам трех периодов составляет 5.70 (около 15%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 5.00 (приблизительно 20%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.25. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 3.85.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев. На победу ярославского клуба приходится около 78% от общего оборота ставок на исход основного времени встречи. Примерно 21% сделан на торпедовцев, еще приблизительно 1% — на ничью. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 99% на 1% в пользу «Локомотива».

По оценке букмекеров, команда Игоря Никитина — явный фаворит противостояния. Поставить на проход ярославцев во второй раунд можно с коэффициентом 1.03, это примерно 92% вероятности. Шансы нижегородского клуба оценили котировкой 11.50 (приблизительно 18%).

Аналитики PARI сомневаются в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.55. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.48.

В первом матче серии ярославцы победили со счетом 3:1. Решающим стал отрезок в 10 минут во втором периоде, когда хозяева забросили две шайбы. Аналитики продолжают считать ярославский клуб главным претендентом на Кубок Гагарина, сделать ставку на такое развитие событий можно за 3.50. Поставить на выход «Локомотива» в финал можно с коэффициентом 2.15.

Сделать ставку на то, что команда Игоря Ларионова выиграет Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 90.00, а на выход нижегородцев в финал предлагают котировку 42.00.