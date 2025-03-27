Клиент PARI поставил более 1 500 000 рублей на голы «Локомотива» в матче первого раунда Кубка Гагарина против «Торпедо»

27 марта в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ встретятся ярославский «Локомотив» и нижегородское «Торпедо». Игра начнется в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала шансы команд и рассказала о ставках клиентов на сегодняшнюю встречу.

Букмекеры считают хозяев фаворитами. На победу команды Игоря Никитина в основное время можно поставить за 1.50. Это примерно 64% вероятности. Коэффициент на успех «Торпедо» по итогам трех периодов составляет 5.50 (около 17%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 5.00 (приблизительно 19%).

Котировки на победу ярославцев с учетом овертайма и серии буллитов составляют 1.25. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 3.85.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев. На победу ярославского клуба приходится около 97% от общего оборота ставок на исход основного времени встречи. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 99% на 1% в пользу «Локомотива».

По оценке букмекеров, команда Игоря Никитина — явный фаворит противостояния. Поставить на проход ярославцев во второй раунд можно с коэффициентом 1.08, это примерно 87% вероятности. Шансы нижегородского клуба оценили котировкой 7.30 (приблизительно 13%).

Аналитики PARI сомневаются в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.55. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.48.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 1 561 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 5.43 и включил в него пари на то, что «Локомотив» забросит больше трех шайб (ИТБ 3 шайбы). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.88. В случае успеха чистый выигрыш составит 6 915 230 рублей.

«Локомотив» стал обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ. Аналитики считают ярославский клуб главным претендентом на Кубок Гагарина, сделать ставку на такое развитие событий можно за 3.60. Поставить на выход «Локомотива» в финал можно с коэффициентом 2.20.

«Торпедо» завершило регулярный чемпионат на восьмом месте Западной конференции. Сделать ставку на то, что команда Игоря Ларионова выиграет Кубок Гагарина, можно с коэффициентом 80.00, а на выход нижегородцев в финал предлагают котировку 40.00.

В регулярном чемпионате команды встречались четыре раза. Три победы на счету «Локомотива», один раз сильнее оказались торпедовцы.