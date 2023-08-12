Клиенты PARI уверены в победе Луке над дос Аньосом на UFC on ESPN 51

В ночь на 13 августа состоится турнир UFC on ESPN 51, который возглавят опасные бразильские топы — яркий нокаутер Висенте Луке и ветеран Рафаэл дос Аньос, знакомый российской публике по поединкам с Хабибом Нурмагомедовым и Рафаэлем Физиевым. Аналитики букмекерской компании PARI рассказали, чего ждать от предстоящего боя, а также сможет ли RDA еще раз удивить фанатов смешанных единоборств.

Кто фаворит?

Еще совсем недавно дос Аньос был бы явным фаворитом в поединке с Луке, однако годы берут свое. Хотя RDA еще не показывает явного спада, он явно начал терять в скорости и реакции, а его удары лишились былой мощи.

С другой стороны, Висенте отсутствовал в октагоне почти год — после нокаута в последнем поединке у него обнаружили кровоизлияние в мозг, из-за чего ему пришлось долго восстанавливаться. Это значит, что «Ассасин» надолго выбил из тренировочного процесса, а его способность держать удар могла серьезно снизиться. В связи с эти аналитики PARI не выделяют фаворита в предстоящем бою — победа обоих бойцов идет с коэффициентом 1.92. Ничью можно взять за 50.00.

Большая часть клиентов PARI ставит на победу Луке. Около 87% от всего объема ставок на исход боя приходится на успех этого бойца.

Сколько продлится поединок?

Дос Аньос не был ярко выраженным финишером и в лучшие годы, однако в последнее время его финишрейт стал еще хуже. Высокий уровень джиу-джитсу еще позволяет RDA ловить на приемы слабых грэпплеров, а вот нокаутами он не побеждал с 2016 года. Луке же, напротив, практически никогда не доводит бои до решений — «Ассасин» может как нокаутировать, так и задушить соперника.

Аналитики PARI считают, что предстоящий поединок закончится досрочно, и предлагают поставить на это с коэффициентом 1.62. Если же бой пройдет всю дистанцию, сыграет ставка за 2.22.

Тем не менее букмекеры ожидают, что бойцы проведут в октагоне минимум четыре раунда. Так, поставить на тотал больше 3.5 можно с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 3.5 — за 2.17. Любители рискованных пари могут сделать ставку на то, что бой продлится меньше одной минуты — аналитики оценили такое развитие событий в 24.00 пункта.

Как закончится бой?

Наиболее вероятным исходом считается победа Висенте Луке нокаутом, либо победа Рафаэла дос Аньоса решением судей — оба этих исхода оценены в линии PARI коэффициентом 3.65. Победа RDA нокаутом котируется за 7.50, а на прием в его исполнении дают 4.90 пункта.

Луке довольно хорош в партере, однако аналитики не сильно верят, что он сможет «засабмитить» обладателя третьего дана по бразильскому джиу-джитсу. Поставить на победу «Ассасина» болевым/удушающим приемом можно с коэффициентом 8.00. Если же Луке победит судейским решением, сыграет ставка за 4.90.

В линии PARI доступны и более экзотические ставки. В частности, игроки могут зарядить на победу бойцов ударом локтя или колена, бэкфистом, апкиком или другими ударами, есть и широкая роспись на приемы. Например, столь любимое Луке удушение сзади котируется за 16.00 — за свою карьеру он побеждал таким образом семь раз. Если же «Ассасин» нокаутирует ветерана ногой с разворота, сыграет ставка за 65.00.