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18 марта 16:09ГлавнаяНовости

500 000 Фрибетов за экспресс на Майями Опен от BetBoom

Станьте одним из ста обладателей 5 000 фрибетов
Валентин Васильев

9,5 миллионов долларов, 96 участников, хардовые покрытия, США. Медведев в одной четверти с Джоковичем, Рублев – с Тэйлором Фрицем, Зверев – с Джеком Дрэйпером, Алькарас – с Каспером Руудом. Уже знаешь кто заберет турнир? Отвечай в сторис BetBoom и участвуй в розыгрыше фрибетов.

Для участия в акции переходите в сторис BetBoom, отвечайте на вопрос квиза, собирайте любой экспресс на матчи Майами Опен на сумму от 700₽ и станьте одним из ста обладателей 5 000 фрибетов.

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