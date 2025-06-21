Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 июня 13:47ГлавнаяНовости

Клиенты PARI прогнозируют победу «Манчестер Сити» над «Аль-Айном» в матче Клубного чемпионата мира

Букмекеры ждут от команд результативного футбола
Руслан Ипполитов

В ночь на понедельник, 23 июня, во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года сыграют между собой «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» из Абу-Даби. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американском городе Атланта и начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на игру.

По оценке букмекеров, явными фаворитом в предстоящем матче является английский клуб. Сделать ставку на победу «Сити» можно по коэффициенту 1.06, что соответствует примерно 90% вероятности, тогда как успех «Аль-Айна» оценивается котировкой 30.00 (около 3% вероятности). Ничья в линии идет за 14.00 (приблизительно 7%).

Клиенты PARI также уверены в успехе подопечных Пепа Гвардиолы. На победу «Манчестер Сити» приходится около 99% от общего объема ставок на исход встречи. 

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Букмекеры ждут от команд результативного футбола. С высокой долей вероятности в матче будет забито не менее четырех голов — поставить на это можно по коэффициенту 1.93. В случае обратного исхода сыграет ставка за 1.87. При этом вероятность обмена голами низкая и оценивается котировкой 3.10. Противоположная ставка доступна за 1.37. Поставить на то, что в матче будут забивать только футболисты «Манчестер Сити» можно по коэффициенту 1.47.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом, по оценке аналитиков PARI, является победа «Сити» со счетом 3:0 — соответствующая ставка доступна за 5.50. Поставить на победу «горожан» со счетом 2:0 можно по коэффициенту 6.00, со счетом 4:0 — по коэффициенту 6.50. Предположение, что «Сити» забьет первый гол до 15-й минуты матча, можно подкрепить ставкой за 2.65.

Клубный чемпионат мира в этом году впервые проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» попали в группу G, где также играют туринский «Ювентус» и «Видад» из Касабланки. Именно с победы над марокканским клубом со счетом 2:0 и начали турнир подопечные Гвардиолы. В свою очередь «Аль-Айн» в матче первого тура крупно проиграл «Ювентусу» со счетом 0:5.

В линии PARI можно спрогнозировать выступление команд по итогам всего розыгрыша КЧМ. «Манчестер Сити» является одним из главных фаворитов турнира — поставить на чемпионство команды Пепа Гвардиолы можно по коэффициенту 5.50. Выше букмекеры оценивают лишь шансы «ПСЖ» (3.50). Что же касается «Аль-Айна», то, по мнению букмекеров, даже выход в четвертьфинал является для команды трудновыполнимой задачей. Поставить на это можно лишь по коэффициенту 50.00.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли
Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли
Аналитика
Вылет Медведева в первом круге стал самым прибыльным событием «Ролан Гаррос» — 2025 для PARI
Вылет Медведева в первом круге стал самым прибыльным событием «Ролан Гаррос» — 2025 для PARI
Новости
Матч Соболенко — Гауфф стал самым популярным событием «Ролан Гаррос» — 2025 среди клиентов PARI
Матч Соболенко — Гауфф стал самым популярным событием «Ролан Гаррос» — 2025 среди клиентов PARI
Новости
Клиенты PARI считают, что «Челси» победит «Лос-Анджелес» на клубном ЧМ
Клиенты PARI считают, что «Челси» победит «Лос-Анджелес» на клубном ЧМ
Новости
Клиент PARI поставил более 1 000 000 рублей на победу «Интер Майами» над «Аль-Ахли» в стартовом матче Клубного чемпионата мира
Клиент PARI поставил более 1 000 000 рублей на победу «Интер Майами» над «Аль-Ахли» в стартовом матче Клубного чемпионата мира
Новости
Пользователь PARI поставил 1 000 000 рублей на голы «Флориды» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»
Пользователь PARI поставил 1 000 000 рублей на голы «Флориды» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Оклахому» в четвертом матче финала НБА против «Индианы»
Клиенты PARI ставят на «Оклахому» в четвертом матче финала НБА против «Индианы»
Новости
Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции
Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции
Аналитика
OG Buda, «Моя Мишель», Минаева и Петар Мартич: на «ПАРИ ФЕСТ» в Нижнем Новгороде выступят еще больше звезд
OG Buda, «Моя Мишель», Минаева и Петар Мартич: на «ПАРИ ФЕСТ» в Нижнем Новгороде выступят еще больше звезд
Новости
Клиенты PARI: «Тандер» победят «Пэйсерс» в третьем матче и выйдут вперед в финальной серии НБА
Клиенты PARI: «Тандер» победят «Пэйсерс» в третьем матче и выйдут вперед в финальной серии НБА
Новости

Новое

Читать все новости