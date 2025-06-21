Клиенты PARI прогнозируют победу «Манчестер Сити» над «Аль-Айном» в матче Клубного чемпионата мира

В ночь на понедельник, 23 июня, во втором туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года сыграют между собой «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» из Абу-Даби. Встреча пройдет на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в американском городе Атланта и начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на игру.

По оценке букмекеров, явными фаворитом в предстоящем матче является английский клуб. Сделать ставку на победу «Сити» можно по коэффициенту 1.06, что соответствует примерно 90% вероятности, тогда как успех «Аль-Айна» оценивается котировкой 30.00 (около 3% вероятности). Ничья в линии идет за 14.00 (приблизительно 7%).

Клиенты PARI также уверены в успехе подопечных Пепа Гвардиолы. На победу «Манчестер Сити» приходится около 99% от общего объема ставок на исход встречи.

Букмекеры ждут от команд результативного футбола. С высокой долей вероятности в матче будет забито не менее четырех голов — поставить на это можно по коэффициенту 1.93. В случае обратного исхода сыграет ставка за 1.87. При этом вероятность обмена голами низкая и оценивается котировкой 3.10. Противоположная ставка доступна за 1.37. Поставить на то, что в матче будут забивать только футболисты «Манчестер Сити» можно по коэффициенту 1.47.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом, по оценке аналитиков PARI, является победа «Сити» со счетом 3:0 — соответствующая ставка доступна за 5.50. Поставить на победу «горожан» со счетом 2:0 можно по коэффициенту 6.00, со счетом 4:0 — по коэффициенту 6.50. Предположение, что «Сити» забьет первый гол до 15-й минуты матча, можно подкрепить ставкой за 2.65.

Клубный чемпионат мира в этом году впервые проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» попали в группу G, где также играют туринский «Ювентус» и «Видад» из Касабланки. Именно с победы над марокканским клубом со счетом 2:0 и начали турнир подопечные Гвардиолы. В свою очередь «Аль-Айн» в матче первого тура крупно проиграл «Ювентусу» со счетом 0:5.

В линии PARI можно спрогнозировать выступление команд по итогам всего розыгрыша КЧМ. «Манчестер Сити» является одним из главных фаворитов турнира — поставить на чемпионство команды Пепа Гвардиолы можно по коэффициенту 5.50. Выше букмекеры оценивают лишь шансы «ПСЖ» (3.50). Что же касается «Аль-Айна», то, по мнению букмекеров, даже выход в четвертьфинал является для команды трудновыполнимой задачей. Поставить на это можно лишь по коэффициенту 50.00.