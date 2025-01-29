Футбол, Манчестер Сити - Брюгге, 29 января: где смотреть, прямая трансляция матча Лиги чемпионов

В среду, 29 января, пройдут матчи заключительного, 8-го тура, Общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Определятся восемь участников 1/8 финала и 16 команд, которые отправятся в стыковые матчи плей-офф. Одна из самых интригующих встреч игрового дня пройдет в Манчестере. Чемпионам Англии для продолжения борьбы в турнире нужно обязательно побеждать бельгийский «Брюгге».

Перед последним туром «Сити» занимает 25-е место в турнирной таблице, на два очка отставая от «проходной» зоны. Бельгийцы идут 20-ми, но еще не гарантировали себе выход в следующий раунд.

Статистика говорит в пользу британцев: два предыдущих матча с «Брюгге», осенью 2021 года, они выиграли с суммарным счетом 9:2.

Аналитики PARI и в новом противостоянии отдают преимущество команде Гвардиолы. Коэффициент 1.17 на победу «Манчестер Сити» указывает на явное преимущество флагмана АПЛ. Ставки на другие исходы значительно выше: 7.70 на ничью и 15.00 – на выигрыш гостей.

Прямую трансляцию матча в Манчестере проведет онлайн-кинотеатр Okko. Кроме того, следить за ходом игры можно на платформах легальных букмекерских контор.