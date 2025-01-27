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27 января 13:53ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Манчестер Сити — Брюгге, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Чемпион Англии рискует пролететь мимо плей-офф ЛЧ!
Валентин Васильев

Чудеса в Лиге чемпионов: до финиша Общего этапа остался один тур, а сильнейший клуб Англии даже в число первых 24-х не проходит! Для продолжения борьбы в турнире «Манчестер Сити» во что бы то ни стало нужно побеждать «Брюгге». Справятся?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Англия)

29.01.2025, Ср

23:00 МСК

«Брюгге» (Бельгия)

П1 - 1.17

Х - 7.70

П2 - 15.00

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)

Главный арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания)

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»2009-2
«Брюгге»0022-9

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025

«Манчестер Сити»

3:1

«Челси»

АПЛ

22.01.2025

«ПСЖ»

4:2

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

19.01.2025

«Ипсвич»

0:6

«Манчестер Сити»

АПЛ

14.01.2025

«Брентфорд»

2:2

«Манчестер Сити»

АПЛ

11.01.2025

«Манчестер Сити»

8:0

«Солфорд»

Кубок Англии

Последние пять матчей «Брюгге»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.01.2025«Брюгге»

1:1

«Кортрейк»

Чемпионат Бельгии

21.01.2025«Брюгге»

0:0

«Ювентус»

Лига чемпионов

18.01.2025«Брюгге»

4:2

«Беерсхот»

Чемпионат Бельгии

15.01.2025«Брюгге»

2:1

«Генк»

Кубок Бельгии

12.01.2025«Андерлехт»

0:3

«Брюгге»

Чемпионат Бельгии

Турнирное положение

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Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:

КомандаИВНПМО
1. Ливерпуль770015-221
2. Барселона760126-1118
3. Арсенал751114-216
4. Интер75118-116
5. Атлетико750216-1115
6. Милан750213-915
7. Аталанта742118-414
8. Байер741213-713
9. Астон Вилла74129-413
10. Монако741213-1013
11. Фейеноорд741217-1513
12. Лилль741211-913
13. Брест741210-813
14. Боруссия Д740319-1112
15. Бавария740317-1112
16. Реал Мадрид740317-1212
17. Ювентус73319-512
18. Селтик733111-1012
19. ПСВ732213-1011
20. Брюгге73226-811
21. Бенфика731314-1210
22. ПСЖ731310-810
23. Спортинг731312-1110
24. Штутгарт731312-1310
25. Манчестер Сити722315-138
26. Динамо Загреб722310-188
27. Шахтер72147-137
28. Болонья71243-85
29. Спарта Прага71157-194
30. Лейпциг71068-143
31. Жирона71064-113
32. Црвена Звезда710612-223
33. Штурм71064-143
34. Зальцбург71064-233
35. Слован70076-240
36. Янг Бойз70073-230

Прогноз на матч

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Команда Гвардиолы начала приходить в себя после жуткого декабря. В последний месяц 2024 года она выиграла всего два матча из восьми, потерпев целых четыре поражения. В январе «Сити» подстерегла неприятность в Париже - 2:4 от «ПСЖ». И это поражение не оставило «горожанам» вариантов на последний тур. Расклад для чемпионов АПЛ предельно ясен: победа почти наверняка выведет «МС» в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как любой другой исход будет означать позорный вылет из турнира. Не попасть в число первых 24 команд - это еще умудриться надо одному из богатейших клубов планеты!

Свежая победа над «Челси» в национальной лиге пришлась очень кстати для «Сити» в канун решающего матча на евроарене (на групповой стадии решающего). Но и «Брюгге» есть что терять. Как это ни удивительно, бельгийцы стоят в таблице даже выше британского топа и меняться с соперником местами явно не намерен. Команду Ники Хайена среди прочих андердогов выгодно отличает однозначное число в графе пропущенных мячей - восемь в семи матчах. В Манчестере она точно не понесется атаковать всем составом - ответственность за результат очень высока. Отсюда наш прогноз: тотал меньше четырех голов в матче.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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В прямом эфире встречу в Манчестере покажет онлайн-кинотеатр Okko. Также последить за игрой можно на ресурсах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Okko»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Аке (все - травмы), Хусанов (запрет на участие в турнире)

«Брюгге»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Брюгге»:

Позиция

«Манчестер Сити»

«Брюгге»

Позиция

Вратарь

31. Эдерсон22. Миньоле

Вратарь

Защитник

27. Нунес65. Сейс

Защитник

Защитник

3. Диаш2. Ромеро

Защитник

Защитник

25. Аканджи44. Мехеле

Защитник

Защитник

24. Гвардиол14. Мейер

Защитник

Полузащитник 

8. Ковачич30. Яшари

Полузащитник

Полузащитник 

47. Фоден10. Ветлесен

Полузащитник 

Полузащитник

20. Силва27. Нильсен

Полузащитник

Полузащитник

17. Де Брейне8. Дзолис

Полузащитник

Полузащитник

26. Савио21. Скурась

Полузащитник

Нападающий

9. Холанд19. Нильссон

Нападающий

Главный тренер

Хосеп ГвардиолаНики Хайен

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Для аналитиков PARI в этой паре все предельно ясно. Коэффициент 1.17 на победу «Сити» вроде бы не оставляет сомнений в исходе встречи. Котировки на два других базовых рынка намного выше - 7.70 на ничью и целых 15.00 - на успех гостей.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Манчестер Сити» - «Брюгге»?

Две предыдущие встречи сторон, осенью 2021 года, завершились крупными победами «Манчестер Сити» - 5:1 в гостях и 4:1 дома. Согласно расчетам аналитиков, вероятность очередного успеха британцев составляет около 85%.

Кто выйдет из группы в Лиге чемпионов?

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Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:

  1. «Ливерпуль» - 5.00
  2. «Барселона» - 7.00
  3. «Арсенал» - 7.00
  4. «Реал» - 7.00
  5. «Бавария» - 8.00
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