Манчестер Сити — Брюгге, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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Чудеса в Лиге чемпионов: до финиша Общего этапа остался один тур, а сильнейший клуб Англии даже в число первых 24-х не проходит! Для продолжения борьбы в турнире «Манчестер Сити» во что бы то ни стало нужно побеждать «Брюгге». Справятся?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Англия)
29.01.2025, Ср
23:00 МСК
«Брюгге» (Бельгия)
|П1 - 1.17
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный арбитр: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|2
|0
|0
|9-2
|«Брюгге»
|0
|0
|2
|2-9
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
25.01.2025
«Манчестер Сити»
3:1
«Челси»
АПЛ
22.01.2025
«ПСЖ»
4:2
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
19.01.2025
«Ипсвич»
0:6
«Манчестер Сити»
АПЛ
14.01.2025
«Брентфорд»
2:2
«Манчестер Сити»
АПЛ
11.01.2025
«Манчестер Сити»
8:0
«Солфорд»
Кубок Англии
Последние пять матчей «Брюгге»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.01.2025
|«Брюгге»
1:1
«Кортрейк»
Чемпионат Бельгии
|21.01.2025
|«Брюгге»
0:0
«Ювентус»
Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Брюгге»
4:2
«Беерсхот»
Чемпионат Бельгии
|15.01.2025
|«Брюгге»
2:1
«Генк»
Кубок Бельгии
|12.01.2025
|«Андерлехт»
0:3
«Брюгге»
Чемпионат Бельгии
Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ливерпуль
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2. Барселона
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3. Арсенал
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4. Интер
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5. Атлетико
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6. Милан
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7. Аталанта
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8. Байер
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9. Астон Вилла
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10. Монако
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11. Фейеноорд
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12. Лилль
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13. Брест
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14. Боруссия Д
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15. Бавария
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16. Реал Мадрид
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17. Ювентус
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18. Селтик
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19. ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20. Брюгге
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21. Бенфика
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22. ПСЖ
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23. Спортинг
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24. Штутгарт
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25. Манчестер Сити
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26. Динамо Загреб
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27. Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28. Болонья
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29. Спарта Прага
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30. Лейпциг
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31. Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32. Црвена Звезда
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33. Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34. Зальцбург
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35. Слован
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36. Янг Бойз
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Команда Гвардиолы начала приходить в себя после жуткого декабря. В последний месяц 2024 года она выиграла всего два матча из восьми, потерпев целых четыре поражения. В январе «Сити» подстерегла неприятность в Париже - 2:4 от «ПСЖ». И это поражение не оставило «горожанам» вариантов на последний тур. Расклад для чемпионов АПЛ предельно ясен: победа почти наверняка выведет «МС» в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как любой другой исход будет означать позорный вылет из турнира. Не попасть в число первых 24 команд - это еще умудриться надо одному из богатейших клубов планеты!
Свежая победа над «Челси» в национальной лиге пришлась очень кстати для «Сити» в канун решающего матча на евроарене (на групповой стадии решающего). Но и «Брюгге» есть что терять. Как это ни удивительно, бельгийцы стоят в таблице даже выше британского топа и меняться с соперником местами явно не намерен. Команду Ники Хайена среди прочих андердогов выгодно отличает однозначное число в графе пропущенных мячей - восемь в семи матчах. В Манчестере она точно не понесется атаковать всем составом - ответственность за результат очень высока. Отсюда наш прогноз: тотал меньше четырех голов в матче.
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|Текстовая
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Потери
«Манчестер Сити»: Родри, Бобб, Аке (все - травмы), Хусанов (запрет на участие в турнире)
«Брюгге»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Брюгге»:
Позиция
«Манчестер Сити»
«Брюгге»
Позиция
Вратарь
|31. Эдерсон
|22. Миньоле
Вратарь
Защитник
|27. Нунес
|65. Сейс
Защитник
Защитник
|3. Диаш
|2. Ромеро
Защитник
Защитник
|25. Аканджи
|44. Мехеле
Защитник
Защитник
|24. Гвардиол
|14. Мейер
Защитник
Полузащитник
|8. Ковачич
|30. Яшари
Полузащитник
Полузащитник
|47. Фоден
|10. Ветлесен
Полузащитник
Полузащитник
|20. Силва
|27. Нильсен
Полузащитник
Полузащитник
|17. Де Брейне
|8. Дзолис
Полузащитник
Полузащитник
|26. Савио
|21. Скурась
Полузащитник
Нападающий
|9. Холанд
|19. Нильссон
Нападающий
Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Ники Хайен
Главный тренер
Для аналитиков PARI в этой паре все предельно ясно. Коэффициент 1.17 на победу «Сити» вроде бы не оставляет сомнений в исходе встречи. Котировки на два других базовых рынка намного выше - 7.70 на ничью и целых 15.00 - на успех гостей.
Две предыдущие встречи сторон, осенью 2021 года, завершились крупными победами «Манчестер Сити» - 5:1 в гостях и 4:1 дома. Согласно расчетам аналитиков, вероятность очередного успеха британцев составляет около 85%.
Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.
Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:
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