Манчестер Сити — Брюгге, 29 января: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Команда Гвардиолы начала приходить в себя после жуткого декабря. В последний месяц 2024 года она выиграла всего два матча из восьми, потерпев целых четыре поражения. В январе «Сити» подстерегла неприятность в Париже - 2:4 от «ПСЖ». И это поражение не оставило «горожанам» вариантов на последний тур. Расклад для чемпионов АПЛ предельно ясен: победа почти наверняка выведет «МС» в плей-офф Лиги чемпионов, тогда как любой другой исход будет означать позорный вылет из турнира. Не попасть в число первых 24 команд - это еще умудриться надо одному из богатейших клубов планеты!

Свежая победа над «Челси» в национальной лиге пришлась очень кстати для «Сити» в канун решающего матча на евроарене (на групповой стадии решающего). Но и «Брюгге» есть что терять. Как это ни удивительно, бельгийцы стоят в таблице даже выше британского топа и меняться с соперником местами явно не намерен. Команду Ники Хайена среди прочих андердогов выгодно отличает однозначное число в графе пропущенных мячей - восемь в семи матчах. В Манчестере она точно не понесется атаковать всем составом - ответственность за результат очень высока. Отсюда наш прогноз: тотал меньше четырех голов в матче.