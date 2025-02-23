Холанд или Салах: ставки на голы в центральном матче 26-го тура АПЛ «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»

В последнее воскресенье февраля в топ-лигах Европы пройдет несколько десятков матчей. Самый рейтинговый и ожидаемый состоится в Манчестере. В гости к действующему чемпиону Англии приехал единоличный лидер нынешнего сезона. К противостоянию «Сити» - «Ливерпуль» будет сегодня приковано внимание не только Великобритании, но и всего футбольного мира.

Встреча грандов АПЛ пройдет на стадионе «Этихад», вмещающем 55 097 зрителей. Первый свисток Энтони Тейлор из Манчестера даст в 19:30 по московскому времени. Перед очной встречей хозяева отстают от гостей на 17 очков - правда, имеют одну игру в запасе.

Столкновение топов британского футбола интересно не только с точки зрения тактической дуэли Хосепа Гвардиолы и Арне Слота, но и противостояния звездных атакующих линий команд. Два первых места в гонке лучших бомбардиров сезона занимают участники воскресного противостояния: у форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха 24 гола в 26 матчах, а у его коллеги из «Ман Сити» Эрлинга Холанда - 19 в 25.

Неудивительно, что аналитики FONBET именно эту пару вывели в топ наиболее вероятных авторов забитых мячей на «Этихаде». Первый гол в матче египетского нападающего обещает поверившим в него четырехкратный выигрыш. Ставки на то, что счет откроет норвежец, принимаются по коэффициенту 4.60.

На любой гол Салаха и Холанда котировки вдвое ниже: 2.00 - на Мохамеда, 2.20 - на Эрлинга.

В случае взятия ворот Мармушем, Жотой или Нуньесом букмекер умножит номинал пари на три.

Самым маловероятным событием в линии на показатели игроков эксперты считают гол защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона. В последний раз он поражал чужие ворота в мае 2024 года («Тоттенхэм» - 4:2). Если Эндрю впишет свое имя на табло «Этихада», FONBET выплатит выигрыш в 15-кратном размере.