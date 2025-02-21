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21 февраля 11:55ГлавнаяПрогнозыФутболАнглийская премьер-лига

Манчестер Сити - Ливерпуль, 23 февраля: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

Суперматч на «Этихад»
Руслан Ипполитов

В воскресенье, 22-го февраля, в центральном матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Ливерпуль». Команда Арне Слота потеряла очки в недавней встрече с «Астон Виллой», но продолжает вполне уверенно лидировать в чемпионской гонке. «Горожане» непривычно рано вылетели из Лиги чемпионов и имеют шанс реабилитироваться в национальном первенстве. От третьей строчки в турнирной таблице подопечных Пепа Гвардиолы отделяют всего три очка.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Манчестер Сити» (Манчестер) 

23.02.2024, Вс

19:30 МСК

«Ливерпуль» (Ливерпуль) 

П1 - 2.85

Х - 3.85

П2 - 2.25

Турнир: чемпионат Англии по футболу, 26-й тур

Стадион:  «Этихад» (Манчестер, Англия)

Главный арбитр: Энтони Тэйлор

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Манчестер Сити»525091271-342
«Ливерпуль»915052342-271

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.02.2025«Реал»3:1«Манчестер Сити»Лига чемпионов
15.02.2025«Манчестер Сити»4:0«Ньюкасл»АПЛ
11.02.2025«Манчестер Сити»2:3«Реал»Лига чемпионов
08.02.2025«Лейтон Ориент»1:2«Манчестер Сити»Кубок Англии
02.02.2025«Арсенал»5:1«Манчестер Сити»АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.02.2025«Астон Вилла»2:2«Ливерпуль»АПЛ
16.02.2025«Ливерпуль»2:1«Вулверхэмптон»АПЛ
12.02.2025«Эвертон»2:2«Ливерпуль»АПЛ
09.02.2025«Плимут»1:0«Ливерпуль»Кубок Англии
06.02.2025«Ливерпуль»4:0«Тоттенхэм»Кубок лиги

Турнирное положение

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«Ливерпуль» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Манчестер Сити» - 4-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Ливерпуль26187162-2661
2. Арсенал25158251-2253
3. Ноттингем25145641-2947
4. Манчестер Сити25135752-3544
5. Борнмут25127644-2943
6. Челси25127647-3443
7. Ньюкасл25125842-3341
8. Фулхэм25109638-3339
9. Астон Вилла26109737-4039
10. Брайтон25910638-3837
11. Брентфорд251041143-4234
12. Тоттенхэм25931349-3730
13. Кристал Пэлас2579929-3230
14. Эвертон2579927-3130
15. Манчестер Юнайтед25851228-3529
16. Вест Хэм25761229-4727
17. Вулверхэмптон25541635-5419
18. Ипсвич25381423-5017
19. Лестер25451625-5517
20. Саутгемптон25232019-579

Прогноз на матч

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«Ливерпуль» даже после осечек с «Эвертоном» (2:2) и «Астон Виллой» (2:2) имеет комфортный отрыв от ближайших конкурентов. Команда Арне Слота имеет право на ошибку на «Этихаде», но вряд ли согласится дарить очки «горожанам». Очковый запас «мерсисайдцам» необходим, ведь тратить силы этой весной им предстоит и на Лигу чемпионов. А соперника им жеребьевка определила очень серьезного - «ПСЖ».

«Манчестер Сити» усилиями мадридского «Реала» от участия в плей-офф главного европейского клубного турнира освобожден. У команды Хосепа Гвардиолы есть возможность сосредоточить все свое внимание на национальном первенстве, чему, впрочем, «горожане» вряд ли рады. После прошлогодней череды неудач, отбросившей «Ман Сити» на неприлично низкое место в турнирной таблице, пришло время стабильности в плане набора очков. Но так казалось лишь до встречи с «Арсеналом», устроившему подопечным Пепа показательную порку на «Эмирейтс» (5:1). А тут еще и «Реал», впервые за долгие годы оставивший Гвардиолу без 1/8 финала Лиги чемпионов, подбросил угля в топку.

Гадать над именем победителя предстоящей встречи довольно сложно. Приличный коэффициент предлагается за успех каждого из соперников, хотя шансы «Ливерпуля» представляются чуть более высокими. Ставка на то, что обе команды забьют, не сулит больших барышей. Делаем выбор в пользу общей результативности, которая никак не должна быть меньше четырех голов.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляцию матча можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Манчестер Сити»:  Бобб, Аканджи, Родри (все - травма)

«Ливерпуль»: Гомес, Гакпо (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»:

Позиция«МС»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь31. Эдерсон1. Алисон БекерВратарь
Защитник27. Нунес26. РобертсонЗащитник
Защитник5. Стоунз4. ван ДейкЗащитник
Защитник45. Хусанов5. КонатеЗащитник
Полузащитник24. Гвардиол21. ЦимикасЗащитник
Полузащитник8. Ковачич10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник 47. Фоден3. ЭндоПолузащитник 
Полузащитник20. Силва19. ЭллиоттПолузащитник
Полузащитник17. Де Брейне11. СалахПолузащитник
Полузащитник19. Гюндоган8. СобослаиПолузащитник
Нападающий9. Холанд7. ДиасНападающий
Главный тренерХосеп ГвардиолаАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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За выигрыш  «Манчестер Сити» FONBET умножит номинал сыгравшей ставки на 2.85. Заключить пари на ничью можно за 3.85.  Вероятность выигрыша «Ливерпуля» оценена коэффициентом 2.25.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»?

Самый скромный коэффициент (9.50) при ставке на точный счет FONBET предлагает за ничью 1:1. Сыгравшая ставка на выигрыш хозяев 2:1 будет рассчитана по кэфу 11.00.

Где смотреть бесплатно матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»?

В России матчи Английской премьер-лиги официально не показывает ни один канал. Следить за встречей на «Этихаде» можно на сайтах букмекеров.

Кто станет чемпионом Англии?

Аналитики FONBET предлагают такую тройку основных претендентов на титул:

  1. «Ливерпуль» - 1.25
  2. «Арсенал» - 3.80
  3. «Манчестер Сити» - 100.00
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