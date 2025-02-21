Манчестер Сити - Ливерпуль, 23 февраля: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

Партнерский проект
В воскресенье, 22-го февраля, в центральном матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Ливерпуль». Команда Арне Слота потеряла очки в недавней встрече с «Астон Виллой», но продолжает вполне уверенно лидировать в чемпионской гонке. «Горожане» непривычно рано вылетели из Лиги чемпионов и имеют шанс реабилитироваться в национальном первенстве. От третьей строчки в турнирной таблице подопечных Пепа Гвардиолы отделяют всего три очка.
ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Манчестер Сити» (Манчестер)
23.02.2024, Вс
19:30 МСК
«Ливерпуль» (Ливерпуль)
|П1 - 2.85
Турнир: чемпионат Англии по футболу, 26-й тур
Стадион: «Этихад» (Манчестер, Англия)
Главный арбитр: Энтони Тэйлор
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Манчестер Сити»
|52
|50
|91
|271-342
|«Ливерпуль»
|91
|50
|52
|342-271
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.02.2025
|«Реал»
|3:1
|«Манчестер Сити»
|Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Манчестер Сити»
|4:0
|«Ньюкасл»
|АПЛ
|11.02.2025
|«Манчестер Сити»
|2:3
|«Реал»
|Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Лейтон Ориент»
|1:2
|«Манчестер Сити»
|Кубок Англии
|02.02.2025
|«Арсенал»
|5:1
|«Манчестер Сити»
|АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.02.2025
|«Астон Вилла»
|2:2
|«Ливерпуль»
|АПЛ
|16.02.2025
|«Ливерпуль»
|2:1
|«Вулверхэмптон»
|АПЛ
|12.02.2025
|«Эвертон»
|2:2
|«Ливерпуль»
|АПЛ
|09.02.2025
|«Плимут»
|1:0
|«Ливерпуль»
|Кубок Англии
|06.02.2025
|«Ливерпуль»
|4:0
|«Тоттенхэм»
|Кубок лиги
«Ливерпуль» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ, а «Манчестер Сити» - 4-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Ливерпуль
|26
|18
|7
|1
|62-26
|61
|2. Арсенал
|25
|15
|8
|2
|51-22
|53
|3. Ноттингем
|25
|14
|5
|6
|41-29
|47
|4. Манчестер Сити
|25
|13
|5
|7
|52-35
|44
|5. Борнмут
|25
|12
|7
|6
|44-29
|43
|6. Челси
|25
|12
|7
|6
|47-34
|43
|7. Ньюкасл
|25
|12
|5
|8
|42-33
|41
|8. Фулхэм
|25
|10
|9
|6
|38-33
|39
|9. Астон Вилла
|26
|10
|9
|7
|37-40
|39
|10. Брайтон
|25
|9
|10
|6
|38-38
|37
|11. Брентфорд
|25
|10
|4
|11
|43-42
|34
|12. Тоттенхэм
|25
|9
|3
|13
|49-37
|30
|13. Кристал Пэлас
|25
|7
|9
|9
|29-32
|30
|14. Эвертон
|25
|7
|9
|9
|27-31
|30
|15. Манчестер Юнайтед
|25
|8
|5
|12
|28-35
|29
|16. Вест Хэм
|25
|7
|6
|12
|29-47
|27
|17. Вулверхэмптон
|25
|5
|4
|16
|35-54
|19
|18. Ипсвич
|25
|3
|8
|14
|23-50
|17
|19. Лестер
|25
|4
|5
|16
|25-55
|17
|20. Саутгемптон
|25
|2
|3
|20
|19-57
|9
«Ливерпуль» даже после осечек с «Эвертоном» (2:2) и «Астон Виллой» (2:2) имеет комфортный отрыв от ближайших конкурентов. Команда Арне Слота имеет право на ошибку на «Этихаде», но вряд ли согласится дарить очки «горожанам». Очковый запас «мерсисайдцам» необходим, ведь тратить силы этой весной им предстоит и на Лигу чемпионов. А соперника им жеребьевка определила очень серьезного - «ПСЖ».
«Манчестер Сити» усилиями мадридского «Реала» от участия в плей-офф главного европейского клубного турнира освобожден. У команды Хосепа Гвардиолы есть возможность сосредоточить все свое внимание на национальном первенстве, чему, впрочем, «горожане» вряд ли рады. После прошлогодней череды неудач, отбросившей «Ман Сити» на неприлично низкое место в турнирной таблице, пришло время стабильности в плане набора очков. Но так казалось лишь до встречи с «Арсеналом», устроившему подопечным Пепа показательную порку на «Эмирейтс» (5:1). А тут еще и «Реал», впервые за долгие годы оставивший Гвардиолу без 1/8 финала Лиги чемпионов, подбросил угля в топку.
Гадать над именем победителя предстоящей встречи довольно сложно. Приличный коэффициент предлагается за успех каждого из соперников, хотя шансы «Ливерпуля» представляются чуть более высокими. Ставка на то, что обе команды забьют, не сулит больших барышей. Делаем выбор в пользу общей результативности, которая никак не должна быть меньше четырех голов.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Трансляцию матча можно найти на сайтах официальных букмекеров и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Манчестер Сити»: Бобб, Аканджи, Родри (все - травма)
«Ливерпуль»: Гомес, Гакпо (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«МС»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|31. Эдерсон
|1. Алисон Бекер
|Вратарь
|Защитник
|27. Нунес
|26. Робертсон
|Защитник
|Защитник
|5. Стоунз
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|45. Хусанов
|5. Конате
|Защитник
|Полузащитник
|24. Гвардиол
|21. Цимикас
|Защитник
|Полузащитник
|8. Ковачич
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Фоден
|3. Эндо
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Силва
|19. Эллиотт
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Де Брейне
|11. Салах
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Гюндоган
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Холанд
|7. Диас
|Нападающий
|Главный тренер
|Хосеп Гвардиола
|Арне Слот
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент (9.50) при ставке на точный счет FONBET предлагает за ничью 1:1. Сыгравшая ставка на выигрыш хозяев 2:1 будет рассчитана по кэфу 11.00.
В России матчи Английской премьер-лиги официально не показывает ни один канал. Следить за встречей на «Этихаде» можно на сайтах букмекеров.
Аналитики FONBET предлагают такую тройку основных претендентов на титул:
Партнерский проект