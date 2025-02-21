Манчестер Сити - Ливерпуль, 23 февраля: где смотреть матч АПЛ, трансляция, составы, прогноз

«Ливерпуль» даже после осечек с «Эвертоном» (2:2) и «Астон Виллой» (2:2) имеет комфортный отрыв от ближайших конкурентов. Команда Арне Слота имеет право на ошибку на «Этихаде», но вряд ли согласится дарить очки «горожанам». Очковый запас «мерсисайдцам» необходим, ведь тратить силы этой весной им предстоит и на Лигу чемпионов. А соперника им жеребьевка определила очень серьезного - «ПСЖ».

«Манчестер Сити» усилиями мадридского «Реала» от участия в плей-офф главного европейского клубного турнира освобожден. У команды Хосепа Гвардиолы есть возможность сосредоточить все свое внимание на национальном первенстве, чему, впрочем, «горожане» вряд ли рады. После прошлогодней череды неудач, отбросившей «Ман Сити» на неприлично низкое место в турнирной таблице, пришло время стабильности в плане набора очков. Но так казалось лишь до встречи с «Арсеналом», устроившему подопечным Пепа показательную порку на «Эмирейтс» (5:1). А тут еще и «Реал», впервые за долгие годы оставивший Гвардиолу без 1/8 финала Лиги чемпионов, подбросил угля в топку.

Гадать над именем победителя предстоящей встречи довольно сложно. Приличный коэффициент предлагается за успех каждого из соперников, хотя шансы «Ливерпуля» представляются чуть более высокими. Ставка на то, что обе команды забьют, не сулит больших барышей. Делаем выбор в пользу общей результативности, которая никак не должна быть меньше четырех голов.