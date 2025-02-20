Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА: пары, даты, фавориты

В четверг, 20 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Накануне завершились стыковые матчи турнира. По их итогам восемь команд пробились в следующий раунд. Этого права добились «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Брюгге», «Пари Сен-Жермен», ПСВ, мадридский «Реал» и «Фейеноорд».

Напрямую в 1/8 финала попали восемь лучших команд по итогам Общего этапа: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», мадридский «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

В результате жеребьевки на следующей стадии плей-офф сформировались такие пары:

«Астон Вилла» (Англия) - «Брюгге» (Бельгия)

«Лилль» (Франция) - «Боруссия Дортмунд» (Германия)

«Атлетико» (Испания) - «Реал» (Испания)

«Байер» (Германия) - «Бавария» (Германия)

«Арсенал» (Англия) - «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)

«Интер» (Италия) - «Фейенорд» (Нидерланды)

«Ливерпуль» (Англия) - «ПСЖ» (Франция)

«Барселона» (Испания) - «Бенфика» (Португалия)

Тем временем БК FONBET обновила топ фаворитов розыгрыша. После победы над «Манчестер Сити» «Реал» переместился в нем со второго на первое место, и теперь рейтинг главных кандидатов на выигрыш трофея выглядит так:

Клуб Победа в ЛЧ - да Победа в ЛЧ - нет Выход в финал - да Выход в финал - нет «Реал» 4.00 1.25 2.85 1.42 «Ливерпуль» 4.50 1.20 3.00 1.40 «Барселона» 6.50 1.11 3.75 1.27 «Арсенал» 6.50 1.11 4.00 1.25 «Бавария» 8.00 1.08 4.50 1.20

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоится 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия).