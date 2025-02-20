Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА: пары, даты, фавориты

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В четверг, 20 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Накануне завершились стыковые матчи турнира. По их итогам восемь команд пробились в следующий раунд. Этого права добились «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Брюгге», «Пари Сен-Жермен», ПСВ, мадридский «Реал» и «Фейеноорд».
Напрямую в 1/8 финала попали восемь лучших команд по итогам Общего этапа: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», мадридский «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».
В результате жеребьевки на следующей стадии плей-офф сформировались такие пары:
«Астон Вилла» (Англия) - «Брюгге» (Бельгия)
«Лилль» (Франция) - «Боруссия Дортмунд» (Германия)
«Атлетико» (Испания) - «Реал» (Испания)
«Байер» (Германия) - «Бавария» (Германия)
«Арсенал» (Англия) - «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
«Интер» (Италия) - «Фейенорд» (Нидерланды)
«Ливерпуль» (Англия) - «ПСЖ» (Франция)
«Барселона» (Испания) - «Бенфика» (Португалия)
Тем временем БК FONBET обновила топ фаворитов розыгрыша. После победы над «Манчестер Сити» «Реал» переместился в нем со второго на первое место, и теперь рейтинг главных кандидатов на выигрыш трофея выглядит так:
|Клуб
|Победа в ЛЧ - да
|Победа в ЛЧ - нет
|Выход в финал - да
|Выход в финал - нет
|«Реал»
|4.00
|1.25
|2.85
|1.42
|«Ливерпуль»
|4.50
|1.20
|3.00
|1.40
|«Барселона»
|6.50
|1.11
|3.75
|1.27
|«Арсенал»
|6.50
|1.11
|4.00
|1.25
|«Бавария»
|8.00
|1.08
|4.50
|1.20
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Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоится 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия).
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