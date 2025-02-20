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21 февраля 11:24ГлавнаяНовости

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА: пары, даты, фавориты

В турнире сменился главный фаворит!
Валентин Васильев
Источник: uefa.com
Источник: uefa.com

В четверг, 20 февраля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Накануне завершились стыковые матчи турнира. По их итогам восемь команд пробились в следующий раунд. Этого права добились «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Брюгге», «Пари Сен-Жермен», ПСВ, мадридский «Реал» и «Фейеноорд».

Напрямую в 1/8 финала попали восемь лучших команд по итогам Общего этапа: «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», мадридский «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

В результате жеребьевки на следующей стадии плей-офф сформировались такие пары:

«Астон Вилла» (Англия) - «Брюгге» (Бельгия)

«Лилль» (Франция) - «Боруссия Дортмунд» (Германия)

«Атлетико» (Испания) - «Реал» (Испания)

«Байер» (Германия) - «Бавария» (Германия)

«Арсенал» (Англия) - «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)

«Интер» (Италия) - «Фейенорд» (Нидерланды)

«Ливерпуль» (Англия) - «ПСЖ» (Франция)

«Барселона» (Испания) - «Бенфика» (Португалия)

Тем временем БК FONBET обновила топ фаворитов розыгрыша. После победы над «Манчестер Сити» «Реал» переместился в нем со второго на первое место, и теперь рейтинг главных кандидатов на выигрыш трофея выглядит так:

КлубПобеда в ЛЧ - даПобеда в ЛЧ - нетВыход в финал - даВыход в финал - нет
«Реал»4.001.252.851.42
«Ливерпуль»4.501.203.001.40
«Барселона»6.501.113.751.27
«Арсенал»6.501.114.001.25
«Бавария»8.001.084.501.20
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Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2024/25 состоится 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене (Германия).

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