Клиенты PARI: «МЮ» пройдет «Реал Сосьедад» в 1/8 финала Лиги Европы

13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» примет «Реал Сосьедад». Встреча престижного турнира состоится на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее событие.

В день игры букмекеры считают фаворитом английский клуб. Сделать ставку на победу «МЮ» можно по коэффициенту 1.95, что соответствует приблизительно 50% вероятности. Ничья в линии PARI идет за 3.35 (около 30%), котировки на триумф испанской команды составляют 4.60 (примерно 20%).

С учетом ничьей 1:1 в первом матче в Сан-Себастьяне «МЮ», по оценкам аналитиков PARI, значительно ближе к победе по итогам противостояния. Ставки на выход англичан в 1/4 финала принимаются по коэффициенту 1.45 (около 67%). Если в восьмерку сильнейших пробьется «Реал Сосьедад», сыграет ставка за 2.80 (приблизительно 33%).

Клиенты PARI сделали выбор в пользу «красных дьяволов». Примерно 87% от общего оборота ставок на исход сегодняшней встречи приходится на триумф «МЮ». Еще 8% сделано на победу «Реала Сосьедад», а 5% — на ничью. В общем обороте ставок на исход противостояния соотношение 85% на 15% в пользу выхода английского клуба в четвертьфинал.

По оценкам аналитиков PARI, встреча получится нерезультативной. Ожидается, что команды Рубена Аморима и Иманола Альгуасила забьют на двоих не более двух мячей. Поставить на это можно за 1.65. Противоположный вариант (тотал больше 2.5 по голам) доступен за 2.25. Вероятность обмена голами котируется за 2.08. Спрогнозировать обратный исход можно за 1.75.

С наибольшей долей вероятности встреча завершится нулевой ничьей или победой «МЮ» 1:0. Каждый из этих вариантов итогового счета котируется за 6.50. Из игроков с наибольшей долей вероятности сможет отличиться Бруну Фернандеш. Пари на гол португальского хавбека «МЮ» будет рассчитано за 3.20.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на матч в Манчестере — 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий на сегодняшние матчи Лиги Европы и Лиги конференций, включив в него прогноз на то, что «МЮ» забьет больше одного мяча, за 1.47. Общий коэффициент экспресса — 2.03.

Перед сегодняшним матчем «МЮ» идет на 14-м месте в Английской Премьер-лиге, а «Реал Сосьедад» — 11-й в испанской Ла Лиге. «МЮ» выигрывал Лигу Европы в 2017 году, а «Реал Сосьедад» никогда не побеждал в еврокубках. Англичане напрямую пробились в 1/8 финала с третьего места на общем этапе. Испанцы же финишировали 13-ми и играли стыковые матчи, в которых прошли датский «Мидтьюлланн» (2:1, 5:2).

Главным фаворитом Лиги Европы 2024/25 считается «Лацио». Поставить на триумф итальянского клуба можно за 6.00. В тройку основных претендентов на титул входят «Тоттенхэм» (6.50) и «МЮ» (7.00). «Реал Сосьедад» — восьмой по шансам выиграть трофей. Котировки на триумф испанского клуба составляют 15.00.