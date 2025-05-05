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6 мая 15:17ГлавнаяНовости

Ставка на Мастерс в Мадриде принесла клиенту PARI 10 000 000 рублей

Один из клиентов PARI поставил 4,5 млн рублей на победу Лоренцо Сонего по коэффициенту 2.25
Валентин Васильев

C 21 апреля по 4 мая сильнейшие теннисисты мира соревновались за победу на турнире серии Мастерс 1000 в Мадриде. Букмекерская компания PARI подвела итоги соревнований, рассказав о ставках, а также о самых ярких и неожиданных моментах турнира.

Перед началом турнира в Мадриде главным фаворитом считался Карлос Алькарас, однако испанцу пришлось сняться из-за травм, полученных в финале Barcelona Open. После этого основным претендентом на победу в Мадриде стал считаться опытный Александр Зверев.

Немец шел фаворитом не только у букмекеров, но и у игроков — 36% от всего объема ставок на победителя турнира в PARI пришлось на успех Зверева. Еще по 9% было сделано на победу Артюра Филса и Новака Джоковича.

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Тем не менее ни один из фаворитов не добрался даже до четвертьфинала. К большой неожиданности для болельщиков, победителем Mutua Madrid Open в мужском одиночном разряде стал 26-летний Каспер Рууд, обыгравший Джека Дрейпера в финальном матче. Это был настоящий триумф для норвежца, который завоевал первую победу на Мастерс в своей карьере. Любопытно, что до старта турнира на его успех не было сделано ни одной ставки.

Впрочем, победа Рууда была не единственным сюрпризом на минувшем турнире. Так, канадец Габриэль Диалло сумел обыграть матерого Григора Димитрова, будучи аутсайдером с коэффициентом 14.00. А вот матч Артюра Филса с Франсиско Комесаньей стал настоящим разочарованием для фанатов француза, который считался фаворитом с коэффициентом 1.19, но умудрился проиграть в двух сетах.

Самый большой выигрыш на прошедшем Madrid Open пришелся на матч Лоренцо Сонего против Миомира Кецмановича. Один из клиентов PARI поставил 4,5 млн рублей на победу итальянца по коэффициенту 2.25. Лоренцо не подвел, разгромив серба всего за два сета. Выплата по ставке составила 10 125 000 рублей.

Самый высокий коэффициент ставки на минувшем турнире составил 89.19. Один из клиентов собрал экспресс из шести событий турнира, самый низкий коэффициент в купоне составил 1.60.

7 мая стартует следующий турнир Мастерс, который пройдет в Риме и продлится до 18 мая.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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