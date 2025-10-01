Ведомости
1 октября 11:25

Клиент PARI выиграл 3 850 000 рублей благодаря победе Тьена над Медведевым в Пекине

Россиянин не смог доиграть матч до конца
Валентин Васильев

31 сентября Даниил Медведев в полуфинале турнира ATP 500 в Пекине встречался с американцем Лернером Тьеном. Встреча сложилась драматично и завершилась отказом россиянина от продолжения борьбы из-за судорог. Аналитики букмекерской компании PARI рассказали о крупнейших ставках на матч.

Клиенты PARI до матча были уверены в победе Медведева. На успех россиянина пришлось примерно 96% от общего объема ставок на исход игры.  

Тьен лучше вошел в игру и сделал два брейка в первом сете — 3:0. Однако Медведев взял себя в руки и смог не только отыграться, но и забрать партию со счетом 7:5. Во втором сете инициативу сразу захватил россиянин, взяв подачу соперника во втором гейме. При счете 5:3 Медведев подавал на матч, но проиграл свою подачу, а следом еще одну и уступил 5:7. К тому моменту Даниил уже испытывал проблемы со здоровьем, он не мог нормально передвигаться. Россиянин пытался продолжать матч в надежде, что судороги пройдут, но при счете 0:4 ему пришлось сняться. Это второе поражение Медведева от Тьена — ранее американец победил его в пяти партиях на Australian Open.

По ходу встречи коэффициент на успех Лернера Тьена доходил до 16.00. С такой котировкой сделали ставку на победу американца сразу несколько игроков. Самой крупной ставкой с таким коэффициентом стали 5000 рублей, на выплату игрок получил 80 000 рублей. 

Самым крупным выигрышем по ставкам в прематче стали 3 850 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил на успех американца 1 000 000 рублей с котировкой 3.85. По ходу встречи крупнейшей сыгравшей ставкой стало пари в 300 000 рублей. Перед стартом третьего сета игрок поставил эту сумму на победу Тьена за 2.75. На выплату он получил 825 000 рублей. 

Но не всем так повезло. До старта матча клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на победу Медведева с котировкой 1.30. По ходу первого сета другой игрок заключил пари на сумму 984 940 рублей с коэффициентом 1.40 на россиянина. Эти ставки оказались проигрышными — им не хватило одного гейма во второй партии.

Турнир в Пекине стал вторым для Даниила Медведева с новым тренерским штабом. После US Open он расстался со своим многолетним тренером Жилем Сервара и теперь работает с Томасом Юханссоном. 

