Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 сентября 7:26ГлавнаяНовости

«Металлург» нанесет ЦСКА поражение в домашнем матче КХЛ, считают в PARI

Первая встреча команд в новом сезоне
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА. Начало встречи — в 14:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Магнитку». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.20, что соответствует примерно 44% вероятности. Спрогнозировать победу армейцев можно по коэффициенту 2.92 (около 33%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (приблизительно 23%).

Победа «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.70 (56%). Поставить на итоговый успех ЦСКА можно за 2.15 (44%).

Клиенты PARI ждут от игры в Магнитогорске ничейного исхода. На ничью приходится примерно 55% от общего оборота пари на три возможных варианта исхода встречи, 26% сделано на победу «Магнитки», а 19% — на успех ЦСКА.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.50. Сделать ставку на победу хозяев площадки с сухим счетом можно за 8.00. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.70.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

«Металлург» и ЦСКА в последний раз встречались друг с другом в марте, и тогда сильнее оказались магнитогорцы — 4:2. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в новом сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.60. Противоположный вариант (тоталменьше 4.5) котируется за 2.25.

С высокой долей вероятности счет откроют игроки «Магнитки». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.80. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов красно-синих котируется за 2.00.

Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.25. Котировки на второй период — 3.40. Вероятность того, что самым результативным окажется первый отрезок, оценивается котировкой 4.50.

«Металлург» начал текущий сезон Континентальной хоккейной лиги с четырех побед и двух поражений. В копилке команды Андрея Разина 10 очков. Статистика ЦСКА скромнее — три победы, три поражения и семь очков в активе.

Поставить на победу ЦСКА в текущем розыгрыше Кубка Гагарина сейчас можно за 7.00. Армейцы — главные фавориты турнира после ярославского «Локомотива» (6.00). Чемпионство «Металлурга» котируется за 10.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче АПЛ против «Ман Сити»
Клиенты PARI ставят на «Арсенал» в матче АПЛ против «Ман Сити»
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Крыльями Советов» в девятом туре РПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Спартака» над «Крыльями Советов» в девятом туре РПЛ
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Краснодара» с «Зенитом» в девятом туре РПЛ
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на матч «Краснодара» с «Зенитом» в девятом туре РПЛ
Новости
«Металлург» нанесет ЦСКА поражение в домашнем матче КХЛ, считают в PARI
«Металлург» нанесет ЦСКА поражение в домашнем матче КХЛ, считают в PARI
Новости
Satanic и 9Class станут участниками медиатурнира Mixer Cup по Dota 2
Satanic и 9Class станут участниками медиатурнира Mixer Cup по Dota 2
Новости
Гуменник вслед за Петросян выиграл отбор на Олимпиаду-2026
Гуменник вслед за Петросян выиграл отбор на Олимпиаду-2026
Новости
«Челси» победит «МЮ» в пятом туре АПЛ, считают клиенты PARI
«Челси» победит «МЮ» в пятом туре АПЛ, считают клиенты PARI
Новости
Клиент PARI поставил более 200 000 рублей на матч махачкалинского «Динамо» с «Локомотивом» в девятом туре РПЛ
Клиент PARI поставил более 200 000 рублей на матч махачкалинского «Динамо» с «Локомотивом» в девятом туре РПЛ
Новости
Герман эль Классико: В матче «Челябинска» и «Родины» обе команды точно забьют
Герман эль Классико: В матче «Челябинска» и «Родины» обе команды точно забьют
Новости
В Париже организаторов «Золотого мяча» призвали немедленно обратить внимание на игрока из Лиги PARI
В Париже организаторов «Золотого мяча» призвали немедленно обратить внимание на игрока из Лиги PARI
Новости

Новое