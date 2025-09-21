«Металлург» нанесет ЦСКА поражение в домашнем матче КХЛ, считают в PARI

21 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между магнитогорским «Металлургом» и ЦСКА. Начало встречи — в 14:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Магнитку». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.20, что соответствует примерно 44% вероятности. Спрогнозировать победу армейцев можно по коэффициенту 2.92 (около 33%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (приблизительно 23%).

Победа «Металлурга» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.70 (56%). Поставить на итоговый успех ЦСКА можно за 2.15 (44%).

Клиенты PARI ждут от игры в Магнитогорске ничейного исхода. На ничью приходится примерно 55% от общего оборота пари на три возможных варианта исхода встречи, 26% сделано на победу «Магнитки», а 19% — на успех ЦСКА.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.70, по буллитам — за 7.50. Сделать ставку на победу хозяев площадки с сухим счетом можно за 8.00. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.70.

«Металлург» и ЦСКА в последний раз встречались друг с другом в марте, и тогда сильнее оказались магнитогорцы — 4:2. Аналитики PARI считают, что первое противостояние этих команд в новом сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.60. Противоположный вариант (тоталменьше 4.5) котируется за 2.25.

С высокой долей вероятности счет откроют игроки «Магнитки». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.80. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов красно-синих котируется за 2.00.

Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.25. Котировки на второй период — 3.40. Вероятность того, что самым результативным окажется первый отрезок, оценивается котировкой 4.50.

«Металлург» начал текущий сезон Континентальной хоккейной лиги с четырех побед и двух поражений. В копилке команды Андрея Разина 10 очков. Статистика ЦСКА скромнее — три победы, три поражения и семь очков в активе.

Поставить на победу ЦСКА в текущем розыгрыше Кубка Гагарина сейчас можно за 7.00. Армейцы — главные фавориты турнира после ярославского «Локомотива» (6.00). Чемпионство «Металлурга» котируется за 10.00.