Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



11 сентября 11:09ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»

Столичная команда пока не знает побед в новом сезоне
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

11 сентября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Металлург» и московское «Динамо». Встреча пройдет в Магнитогорске и начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда выше. На победу магнитогорцев в основное время можно поставить за 2.20, что соответствует приблизительно 44% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет 2.85 (около 34%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.40 (приблизительно 22%).

Котировки на победу хозяев с учетом овертайма составляют 1.72. На итоговый успех москвичей можно сделать ставку с коэффициентом 2.12.

Клиенты PARI верят в успех «Магнитки». На победу уральцев приходится около 55% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 11% сделано на «Динамо», еще приблизительно 34% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 94% на 6% в пользу уральцев.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

Аналитики PARI не уверены в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.10. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.75.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI300 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 10.25 и включил в него пари на то, что в матче будет больше пяти шайб. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.73. В случае успеха чистый выигрыш составит 2 775 000 рублей.

«Металлург» в межсезонье укрепился Сергеем Толчинским и Владимиром Ткачевым. Команда стартовала с победы над казанским «Ак Барсом» в серии буллитов (4:3 Б), а затем уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ). Букмекеры оценивают шансы команды Андрея Разина выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 13.00. На то, что магнитогорцы станут лучшими в Восточной конференции, предлагают заключить пари за 6.50.

«Динамо» начало сезон с поражений от столичного ЦСКА (2:6) и «Сочи» (2:3 Б). Поставить на чемпионство команды Алексея Кудашова можно за 18.00. На то, что москвичи станут первыми на Западе, предлагают котировку 7.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Клиент PARI поставил 500 000 рублей на СКА в матче с «Трактором» в КХЛ
Новости
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Пользователи PARI уверены в победе «Амкала» над «Салютом» в третьем раунде Пути регионов Кубка России
Новости
Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»
Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»
Новости
В PARI назвали теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open
В PARI назвали теннисистку, чьи матчи стали самыми популярными на женском US Open
Новости
PARI открыла специальные ставки на плей-офф The International — можно поставить на пик Pudge, сборку Khanda и китайский финал
PARI открыла специальные ставки на плей-офф The International — можно поставить на пик Pudge, сборку Khanda и китайский финал
Новости
PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
PARI: Xtreme победит Tundra в первом матче плей-офф The International 2025 по Dota 2
Новости
В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
В Госдуме упрекнули «Яндекс» в рекламе букмекеров. Рынок ждет ужесточение
Новости
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
Новости
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
Новости
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Новости

Новое