Клиенты PARI ставят на «Металлург» в матче против московского «Динамо»

11 сентября в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют «Металлург» и московское «Динамо». Встреча пройдет в Магнитогорске и начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда выше. На победу магнитогорцев в основное время можно поставить за 2.20, что соответствует приблизительно 44% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет 2.85 (около 34%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.40 (приблизительно 22%).

Котировки на победу хозяев с учетом овертайма составляют 1.72. На итоговый успех москвичей можно сделать ставку с коэффициентом 2.12.

Клиенты PARI верят в успех «Магнитки». На победу уральцев приходится около 55% от объема ставок на исход основного времени матча. Примерно 11% сделано на «Динамо», еще приблизительно 34% — на ничью. На рынке исхода игры с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 94% на 6% в пользу уральцев.

Аналитики PARI не уверены в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.10. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.75.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 300 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 10.25 и включил в него пари на то, что в матче будет больше пяти шайб. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.73. В случае успеха чистый выигрыш составит 2 775 000 рублей.

«Металлург» в межсезонье укрепился Сергеем Толчинским и Владимиром Ткачевым. Команда стартовала с победы над казанским «Ак Барсом» в серии буллитов (4:3 Б), а затем уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» (3:4 ОТ). Букмекеры оценивают шансы команды Андрея Разина выиграть Кубок Гагарина коэффициентом 13.00. На то, что магнитогорцы станут лучшими в Восточной конференции, предлагают заключить пари за 6.50.

«Динамо» начало сезон с поражений от столичного ЦСКА (2:6) и «Сочи» (2:3 Б). Поставить на чемпионство команды Алексея Кудашова можно за 18.00. На то, что москвичи станут первыми на Западе, предлагают котировку 7.00.