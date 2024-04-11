«Металлург» победит «Автомобилист» в пятом матче полуфинала Кубка Гагарина, считают эксперты

11 апреля состоится пятый матч 1/2 финала Кубка Гагарина между магнитогорским «Металлургом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом «Магнитку». Коэффициент на успех хозяев в основное время игры — 2.05, что составляет 47% вероятности. Спрогнозировать победу «Автомобилиста» в трех периодах можно по коэффициенту 3.25 (или 30%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.15 (23%). Победа команды из Магнитогорска с учетом овертайма котируется за 1.60 (59%). Поставить на итоговый успех екатеринбуржцев можно за 2.35 (41%).

Клиенты PARI склоняются к победе хозяев площадки. На успех «Магнитки» приходится 65% от общего оборота пари на исход встречи в основное время. 21% сделано на успех екатеринбуржцев и14% приходится на ничью. В общем объеме пари на исход встречи с учетом овертайма также зафиксировано преимущество «Металлурга»: 82% против 18% в пользу магнитогорской команды.

«Автомобилист» и «Металлург» уже сыграли четыре матча в полуфинале Кубка Гагарина. Дважды сильнее оказывались магнитогорцы — 2:1, 3:2. Еще в двух матчах побеждали екатеринбуржцы — 4:2, 5:3. Аналитики PARI считают, что пятое противостояние этих клубов также будет результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.80. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.00.

Также аналитики PARI считают, что счет в пятой игре полуфинального противостояния откроет «Металлург». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.75. Дебютная шайба в исполнении хоккеистов «Автомобилиста» котируется за 2.07.

Самая крупная ставка на предстоящий матч — 200 000 рублей на то, что команды забьют максимум пять голов (ТМ 5.5), по коэффициенту 1.50.

Сейчас счет в серии 2:2, но «Металлург» считается фаворитом серии. Если «Магнитка» окажется в следующей стадии, сыграет ставка за 1.57 (61%). Проход в финал «Автомобилиста» котируется за 2.40 (39%).

По оценке аналитиков PARI, шансы магнитогорцев завоевать Кубок Гагарина выше. Поставить на то, что «Металлург» станет чемпионом в этом сезоне, можно с коэффициентом 4.10. Вероятность того, что триумфатором окажется «Автомобилист», оценили котировкой 6.60.