Клиенты PARI: «Реал Сосьедад» пройдет «Мидтьюланн» в Лиге Европы

13 февраля в первом стыковом матче Лиги Европы «Мидтьюланн» примет «Реал Сосьедад» на своём поле. Игра начнется в 20:45 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу, первую в истории между этими двумя командами.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом, но отдают небольшое предпочтение «Реалу Сосьедад». Поставить на победу гостей можно за 2.00, что соответствует примерно 50% вероятности. Триумф «Мидтюланна» котируется за 3.75 (около 23%). Ничья оценивается в 3.45 (примерно 27%). Пари на проход «Мидтьюланна» принимаются с коэффициентом 3.65 (около 74%). Если в ⅛ финала Лиги Европы выйдет «Реал Сосьедад», сыграет ставка за 1.30 (примерно 26%).

Клиенты PARI уверены в победе клуба из Испании. На успех «Реала Сосьедад» приходится около 95% от общего объема ставок на исход основного времени матча. На рынке прохода в 1/8 финала соотношение 99% на 1% в пользу испанской команды.



Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 2.17. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.70. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.95. Обратный исход доступен за 1.80.

Самым вероятным исходом матча считается нулевая ничья, вероятность такого результата оценивается коэффициентом 6.50. Следом идут сразу два результата: минимальная победа «Реала Сосьедад» и ничья со счётом 1:1. Каждый из этих вариантов котируется за 7.00. Стоит отметить, что за последние десять матчей во всех турнирах «Реал Сосьедад» ни разу не сыграл вничью.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 700 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.24 и включил в него пари на ТБ 1,5. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.40.

«Мидтьюланн» в общем этапе Лиги Европы одержал три победы в восьми матчах. Команда набрала 11 очков и заняла 20-е место в таблице. Датский клуб считается одним из аутсайдеров турнира, его шансы выиграть турнир котируются по коэффициенту 150.00.

«Реал Сосьедад» завершил групповую стадию на 13-м месте в таблице с четырьмя победами и 13 очками в активе. Поставить на победу команды с россиянином Арсеном Захаряном в составе в Лиге Европы можно за 13.00. «Реал Сосьедад» считается шестым по шансам завоевать трофей.