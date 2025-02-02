Футбол, Милан - Интер: где смотреть матч Серии А, прямая трансляция

В воскресенье, 2 февраля, состоится центральный матч 23-го тура чемпионата Италии и одно из самых ожидаемых противостояний всего сезона. В Милане одноименный клуб встретится с «Интером». Культовое дерби Серии А традиционно пройдет на стадионе «Сан-Сиро» (он же «Джузеппе Меацца»), рассчитанном на 80 018 зрителей.

Стартовый свисток главный судья Даниэле Киффи из Падуи даст в 20:00 по московскому времени.

В последнее время «Интер» выступает успешнее земляков. В прошлом сезоне «нерадзурри» выиграли чемпионат Италии, да и в нынешнем сезоне опережают «россонери» на 16 очков и шесть позииций в таблице. От лидирующего «Наполи» команда Симоне Индзаги отстает всего на три пункта. Тем не менее два предыдущих дерби завершились в пользу «Милана»! В сентябре 2024 года красно-черные обыграли соседей в рамках Серии А (2:1), а в январе 2025-го - в финале Суперкубка Италии (3:2).

Если номинальные хозяева выиграют и сегодня, PARI умножит номинал ставки на 4.4. Коэффициент на успех гостей заметно ниже, но тоже приличный - 1.90. Ничья в конторе котируется за 3.70.

На территории РФ Derby della Madonnina в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». Начало трансляции - в 19:45 по московскому времени. Онлайн посмотреть игру бесплатно можно на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.