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30 января 14:59ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Милан - Интер, 2 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Центральный матч европейского футбольного уикенда
Руслан Ипполитов

2 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу сойдутся «Милан» и «Интер». Разыгравшиеся с приходом на пост главного тренера Сержиу Консейсау «красно-черные» в одном шаге от пятерки лидеров Серии А. «Интернационале» идет в чемпионате вторым, но по потерянным очкам не отстает от «Наполи». Но и помимо баллов соперникам есть за что сражаться в миланском дерби.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Милан» (Милан)

02.02.2025, Вс

20:00 МСК

«Интер» (Милан)

П1 - 3.90

Х - 3.60

П2 - 1.95

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 23-й тур

Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)

Главный судья: Даниэле Киффи

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Милан»736785290-309
«Интер»856773309-290

Последние пять матчей «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.01.2025«Динамо Загреб»2:1«Милан»Лига чемпионов
26.01.2025«Милан»3:2«Парма»Серия А
22.01.2025«Милан»1:0«Жирона»Лига чемпионов
18.01.2025«Ювентус»2:0«Милан»Серия А
14.01.2025«Комо»1:2«Милан»Серия А

Последние пять матчей «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.01.2025«Интер»3:0«Монако»Лига чемпионов
26.01.2025«Лечче»0:4«Интер»Серия А
22.01.2025«Спарта»0:1«Интер»Лига чемпионов
19.01.2025«Интер»3:1«Эмполи»Серия А
15.01.2025«Интер»2:2«Болонья»Серия А

Последние пять матчей «Милана» и «Интера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.01.2025«Интер»2:3«Милан»Суперкубок Италии
22.09.2024«Интер»1:2«Милан»Серия А
22.04.2024«Милан»

1:2

«Интер»

Серия А

16.09.2023«Интер»

5:1

«Милан»

Серия А

16.05.2023«Интер»

1:0

«Милан»

Лига чемпионов

Турнирное положение

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Перед 23-м туром турнирная таблица Серии А выглядит так:

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи22172337-1553
2. Интер21155155-1850
3. Аталанта22144448-2546
4. Лацио22123738-3039
5. Ювентус22813135-1937
6. Фиорентина21106535-2236
7. Милан2197532-2334
8. Болонья21810333-2734
9. Рома2286833-2830
10. Торино2268823-2626
11. Удинезе22751025-3426
12. Дженоа2268820-3026
13. Комо22571027-3622
14. Эмполи2249921-2921
15. Кальяри22561123-3621
16. Парма22481028-3920
17. Верона22621425-4820
18. Лечче22551215-4020
19. Венеция22371220-3516
20. Монца22271320-3313

Прогноз на матч

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В самом начале года «Милан» нанес «Интеру» серьезнейший удар. Победа «красно-черных» в финале национального Суперкубка была насколько неожиданной, настолько и эффектной. Все решилось в последние минуты встречи, по ходу которой «черно-синие» не заслуживали поражения.

С приходом на пост главного тренера «Милана» португальца Суржиу Консейсау улучшилась не столько игра команды, сколько результаты. У руля команды португалец всего месяц, а уже и трофей первый выигран, и и место в турнирной таблице более приемлемое, чем при предшественнике. Но выигрывает «Милан» чаще довольно натужно, без запаса прочности. Подтверждением тому служит и недавнее поражение в Лиге чемпионов в Загребе, и крайне скромные домашние  3:2 в матче со стоящей на вылет «Пармой».

На фоне извечного соперника «Интер» выглядит оплотом стабильности и солидности. Самая результативная команда Серии А в Лиге чемпионов продемонстрировала и надежность обороны, которая и во внутреннем первенстве одна из лучших. Объективных плюсов, кроме номинального статуса хозяина поля, на чаше весов команды Консейсау нет. Но это дерби, в котором умение и класс не так важны, как страсть и характер.

Не станем гадать о победителе, хотя коэффициент за победу «Интера» крайне заманчив. Делаем выбор в пользу результативности. ТБ 3.0.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ!»  покажет встречу «Милан» - «Интер» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно и на сайтах букмекерских контор, и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Милан»: Фофана (дисквалификация). Лофтус-Чик, Тшау, Эмерсон, Флоренци (все - травма)

«Интер»: Ди Дженнаро, Чалханоглу, Ачерби, Корреа (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Торино»:

Позиция«Милан»«Интер»Позиция
Вратарь16. Меньян1. ЗоммерВратарь
Защитник31. Павлович6. де ВрейЗащитник
Защитник23. Томори28. ПаварЗащитник
Защитник46. Габбиа30. АугустоЗащитник
Полузащитник19. Эрнандес22. МхитарянПолузащитник
Полузащитник11. Пулишич32. ДимаркоПолузащитник
Полузащитник 80. Муса36. Дармиан Полузащитник 
Полузащитник14. Рейндерс7. ЗелиньскиПолузащитник
Нападающий10. Леау23. БареллаПолузащитник
Нападающий7. Мората10. МартинесНападающий
Нападающий90. Абрахам9. ТюрамНападающий
Главный тренерСержиу КонсейсауСимоне ИндзагиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Милана» аналитики БК PARI оценивают солидным коэффициентом 3.90. На ничью можно поставить за 3.60, а заключить пари на выигрыш «Интера» - за 1.95.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Милан» - «Интер»?

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Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1 - 7.50. На победу «Интера» со счетом 0:1 или 1:2 можно заключить пари за 8.50. На 0:2 и 0:0 - за 9.50.

Сыграет ли Генрих Мхитарян?

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В матче за Суперкубок Италии армянский полузащитник получил повреждение. Врачи говорили, что футболисту на восстановление понадобиться около трех недель, но игрок вернулся в строй с опережением графика. В матче 21-го тура Генрих вышел во втором тайме встречи с «Эмполи». В предыдущем туре Мхитарян был в стартовом составе в матче с «Лечче», но был заменен на 59-й минуте. С большой долей вероятности полузащитник сыграет с «Миланом» с первых минут.  

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.45

«Наполи» - 2.75

«Аталанта» - 20.00

На чемпионство «Милана» ставки принимаются с коэффициентом 2000.00.

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