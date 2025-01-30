Милан - Интер, 2 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

В самом начале года «Милан» нанес «Интеру» серьезнейший удар. Победа «красно-черных» в финале национального Суперкубка была насколько неожиданной, настолько и эффектной. Все решилось в последние минуты встречи, по ходу которой «черно-синие» не заслуживали поражения.

С приходом на пост главного тренера «Милана» португальца Суржиу Консейсау улучшилась не столько игра команды, сколько результаты. У руля команды португалец всего месяц, а уже и трофей первый выигран, и и место в турнирной таблице более приемлемое, чем при предшественнике. Но выигрывает «Милан» чаще довольно натужно, без запаса прочности. Подтверждением тому служит и недавнее поражение в Лиге чемпионов в Загребе, и крайне скромные домашние 3:2 в матче со стоящей на вылет «Пармой».

На фоне извечного соперника «Интер» выглядит оплотом стабильности и солидности. Самая результативная команда Серии А в Лиге чемпионов продемонстрировала и надежность обороны, которая и во внутреннем первенстве одна из лучших. Объективных плюсов, кроме номинального статуса хозяина поля, на чаше весов команды Консейсау нет. Но это дерби, в котором умение и класс не так важны, как страсть и характер.

Не станем гадать о победителе, хотя коэффициент за победу «Интера» крайне заманчив. Делаем выбор в пользу результативности. ТБ 3.0.