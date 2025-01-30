Милан - Интер, 2 февраля: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
2 февраля в рамках 23-го тура чемпионата Италии по футболу сойдутся «Милан» и «Интер». Разыгравшиеся с приходом на пост главного тренера Сержиу Консейсау «красно-черные» в одном шаге от пятерки лидеров Серии А. «Интернационале» идет в чемпионате вторым, но по потерянным очкам не отстает от «Наполи». Но и помимо баллов соперникам есть за что сражаться в миланском дерби.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Милан» (Милан)
02.02.2025, Вс
20:00 МСК
«Интер» (Милан)
|П1 - 3.90
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 23-й тур
Стадион: «Сан-Сиро» (Милан, Италия)
Главный судья: Даниэле Киффи
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Милан»
|73
|67
|85
|290-309
|«Интер»
|85
|67
|73
|309-290
Последние пять матчей «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.01.2025
|«Динамо Загреб»
|2:1
|«Милан»
|Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Милан»
|3:2
|«Парма»
|Серия А
|22.01.2025
|«Милан»
|1:0
|«Жирона»
|Лига чемпионов
|18.01.2025
|«Ювентус»
|2:0
|«Милан»
|Серия А
|14.01.2025
|«Комо»
|1:2
|«Милан»
|Серия А
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.01.2025
|«Интер»
|3:0
|«Монако»
|Лига чемпионов
|26.01.2025
|«Лечче»
|0:4
|«Интер»
|Серия А
|22.01.2025
|«Спарта»
|0:1
|«Интер»
|Лига чемпионов
|19.01.2025
|«Интер»
|3:1
|«Эмполи»
|Серия А
|15.01.2025
|«Интер»
|2:2
|«Болонья»
|Серия А
Последние пять матчей «Милана» и «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.01.2025
|«Интер»
|2:3
|«Милан»
|Суперкубок Италии
|22.09.2024
|«Интер»
|1:2
|«Милан»
|Серия А
|22.04.2024
|«Милан»
1:2
«Интер»
Серия А
|16.09.2023
|«Интер»
5:1
«Милан»
Серия А
|16.05.2023
|«Интер»
1:0
«Милан»
Лига чемпионов
Перед 23-м туром турнирная таблица Серии А выглядит так:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|22
|17
|2
|3
|37-15
|53
|2. Интер
|21
|15
|5
|1
|55-18
|50
|3. Аталанта
|22
|14
|4
|4
|48-25
|46
|4. Лацио
|22
|12
|3
|7
|38-30
|39
|5. Ювентус
|22
|8
|13
|1
|35-19
|37
|6. Фиорентина
|21
|10
|6
|5
|35-22
|36
|7. Милан
|21
|9
|7
|5
|32-23
|34
|8. Болонья
|21
|8
|10
|3
|33-27
|34
|9. Рома
|22
|8
|6
|8
|33-28
|30
|10. Торино
|22
|6
|8
|8
|23-26
|26
|11. Удинезе
|22
|7
|5
|10
|25-34
|26
|12. Дженоа
|22
|6
|8
|8
|20-30
|26
|13. Комо
|22
|5
|7
|10
|27-36
|22
|14. Эмполи
|22
|4
|9
|9
|21-29
|21
|15. Кальяри
|22
|5
|6
|11
|23-36
|21
|16. Парма
|22
|4
|8
|10
|28-39
|20
|17. Верона
|22
|6
|2
|14
|25-48
|20
|18. Лечче
|22
|5
|5
|12
|15-40
|20
|19. Венеция
|22
|3
|7
|12
|20-35
|16
|20. Монца
|22
|2
|7
|13
|20-33
|13
В самом начале года «Милан» нанес «Интеру» серьезнейший удар. Победа «красно-черных» в финале национального Суперкубка была насколько неожиданной, настолько и эффектной. Все решилось в последние минуты встречи, по ходу которой «черно-синие» не заслуживали поражения.
С приходом на пост главного тренера «Милана» португальца Суржиу Консейсау улучшилась не столько игра команды, сколько результаты. У руля команды португалец всего месяц, а уже и трофей первый выигран, и и место в турнирной таблице более приемлемое, чем при предшественнике. Но выигрывает «Милан» чаще довольно натужно, без запаса прочности. Подтверждением тому служит и недавнее поражение в Лиге чемпионов в Загребе, и крайне скромные домашние 3:2 в матче со стоящей на вылет «Пармой».
На фоне извечного соперника «Интер» выглядит оплотом стабильности и солидности. Самая результативная команда Серии А в Лиге чемпионов продемонстрировала и надежность обороны, которая и во внутреннем первенстве одна из лучших. Объективных плюсов, кроме номинального статуса хозяина поля, на чаше весов команды Консейсау нет. Но это дерби, в котором умение и класс не так важны, как страсть и характер.
Не станем гадать о победителе, хотя коэффициент за победу «Интера» крайне заманчив. Делаем выбор в пользу результативности. ТБ 3.0.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
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Потери:
«Милан»: Фофана (дисквалификация). Лофтус-Чик, Тшау, Эмерсон, Флоренци (все - травма)
«Интер»: Ди Дженнаро, Чалханоглу, Ачерби, Корреа (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Аталанта» - «Торино»:
|Позиция
|«Милан»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|16. Меньян
|1. Зоммер
|Вратарь
|Защитник
|31. Павлович
|6. де Врей
|Защитник
|Защитник
|23. Томори
|28. Павар
|Защитник
|Защитник
|46. Габбиа
|30. Аугусто
|Защитник
|Полузащитник
|19. Эрнандес
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Пулишич
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
|80. Муса
|36. Дармиан
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Рейндерс
|7. Зелиньски
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Леау
|23. Барелла
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Мората
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|90. Абрахам
|9. Тюрам
|Нападающий
|Главный тренер
|Сержиу Консейсау
|Симоне Индзаги
|Главный тренер
Вероятность победы «Милана» аналитики БК PARI оценивают солидным коэффициентом 3.90. На ничью можно поставить за 3.60, а заключить пари на выигрыш «Интера» - за 1.95.
Самый скромный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за ничью 1:1 - 7.50. На победу «Интера» со счетом 0:1 или 1:2 можно заключить пари за 8.50. На 0:2 и 0:0 - за 9.50.
В матче за Суперкубок Италии армянский полузащитник получил повреждение. Врачи говорили, что футболисту на восстановление понадобиться около трех недель, но игрок вернулся в строй с опережением графика. В матче 21-го тура Генрих вышел во втором тайме встречи с «Эмполи». В предыдущем туре Мхитарян был в стартовом составе в матче с «Лечче», но был заменен на 59-й минуте. С большой долей вероятности полузащитник сыграет с «Миланом» с первых минут.
Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:
«Интер» - 1.45
«Наполи» - 2.75
«Аталанта» - 20.00
На чемпионство «Милана» ставки принимаются с коэффициентом 2000.00.
Партнерский проект