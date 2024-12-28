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28 декабря 9:39ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Милан» обыграет «Рому» в 18-м туре Серии А

Аналитики прогнозируют результативный матч
Валентин Васильев

29 декабря в 18-м туре Серии А «Милан» примет «Рому». Матч итальянских топ-клубов состоится на стадионе «Сан-Сиро» и начнется в 22:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

 

До начала игры букмекеры не считают фаворитом ни одну из команд, но склоняются в пользу успеха хозяев. Сделать ставку на победу «Милана» можно с котировкой 2.20, что соответствует примерно 44% вероятности. Успех «Ромы» оценивается коэффициентом 3.20 (около 29%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.45 (приблизительно 27%).

 

Клиенты PARI также больше верят в победу «Милана». На успех хозяев приходится около 88% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 5% — на ничью, а 7% — на победу «Ромы».

 

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По оценкам аналитиков PARI, матч получится достаточно результативным. Поставить на то, что зрители увидят как минимум три гола, можно с коэффициентом 1.88. Вероятность того, что «Милан» и «Рома» ограничатся максимум двумя мячами, оценивается котировкой 1.92. Пари на обмен голами можно заключить за 1.70. Стоит отметить, что за десять последних очных встреч в чемпионате Италии «россонери» и «джалоросси» восемь раз пробивали ТБ 2.5 и девять раз обменивались забитыми мячами.

 

Наиболее вероятный вариант на рынке «точный счет» — ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 7.00. Победу «Милана» со счетом 1:0 можно взять за 8.50.

 

Обе команды неудачно начали чемпионат и на данный момент идут вне зоны еврокубков, а «Рома» даже успела пережить сразу две смены тренера (вместо Даниэле Де Росси и затем Ивана Юрича в клуб вернулся легендарный Клаудио Раньери). На чемпионство «Милана» в этом сезоне можно поставить за 150.00, а аналогичная ставка на «Рому» доступна за 5000.00. Главным фаворитом сезона считается действующий чемпион «Интер» (1.70). Котировки на лидирующую на данный момент «Аталанту» составляют 3.70.

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