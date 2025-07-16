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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 июля 9:44ГлавнаяНовости

В Москве прошел фестиваль ФНЛ МАРККОМ 2025

Представители букмекерской компании PARI приняли участие в фестивале
Руслан Ипполитов

Представители букмекерской компании PARI приняли участие в фестивале ФНЛ МАРККОМ 2025, посвященном итогам сезона Первой лиги 2024/25, маркетинговым коммуникациям и медийному развитию лиги.

На конференции выступили руководитель направления спецпроектов PARI Вадим Набоков и директор по маркетинговым коммуникациям PARI Евгений Татарников. Спикеры представили примеры наиболее успешных коллабораций со спортивными клубами и призвали аудиторию к смелым ситуативным решениям в области маркетинга.

Вадим Набоков, руководитель направления спецпроектов PARI:

«Мы показали разные кейсы — от масштабных до совсем небольших. Хотели донести, что иногда большой, тщательно продуманный и дорогой проект заходит хуже, чем простой ситуативный кейс с минимальным бюджетом. Уверен, что даже самый опытный креативный продюсер не может на 100% предсказать, "зайдёт" проект или нет, особенно если нет бюджета на продвижение».

Спикеры также посоветовали активнее обращаться в клубы с разными идеями и использовать силу собственного бренда — это поможет добиваться ярких результатов в маркетинге.

В июне букмекерская компания PARI заключила долгосрочное соглашение с Футбольной национальной лигой и стала титульным партнером Первой лиги. Второй по силе дивизион российского футбола с сезона 2025/26 носит название Лига PARI.

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