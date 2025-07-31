Клиент PARI поставил 500 000 рублей на победу MOUZ над FURIA на IEM Cologne по CS2

1 августа на Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2 стартует этап плей-офф. Во втором четвертьфинале сойдутся MOUZ и FURIA Esports. Серия в формате best-of-3 начнется в 20:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, MOUZ — явный фаворит противостояния. Поставить на ее победу можно с котировкой 1.38. На IEM Cologne коллектив Brollan со счетом 2:0 обыграл Team Liquid и Natus Vincere, однако в битве за первое место в группе уступил Team Spirit со счетом 1:2. Поставить сухую победу MOUZ можно с котировкой 2.30. Предыдущий очный поединок команд завершился победой MOUZ — 2:1. На аналогичный счет в грядущем поединке аналитики дают коэффициент 3.10. Ставка на MOUZ с форой по раундам (-5.5) доступна за 1.73, а с форой (-8.5) — 2.41.

FURIA начала турнир еще со стадии Play-In, где обыграла FlyQuest и Astralis. В группе бразильцы сначала уступили G2, но потом смогли взять реванш у состава huNter-, а также одолели Team Falcons, выбив их из турнира. Ставка на успех FURIA в четвертьфинале доступна за 3.05. Коэффициент на бразильцев с форой по картам (+1.5) составляет 1.55, а с форой (-1.5) — 5.80. Взять индивидуальный тотал FURIA по раундам больше 23.5 можно за 1.64.

Снайпер бразильцев molodoy завершил последний матч группового этапа со статистикой 1.50, став лучшим игроком поединка. Поставить на победу molodoy в дуэли по фрагам с torzsi можно с котировкой 2.20. Коэффициент на победу в дуэли снайпера MOUZ составляет 1.65.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе MOUZ. На победу состава Brollan приходится 98% от общего оборота пари на исход встречи, а 2% — на успех бразильцев.

Самая крупная ставка на матч — 500 000 рублей. Один из клиентов PARI заключил пари на победу MOUZ с коэффициентом 1.38.

Intel Extreme Masters Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Кёльне. Призовой фонд чемпионата составляет $1 млн. До плей-офф добрались шесть коллективов. Победитель пары MOUZ — FURIA в полуфинале встретится с Team Vitality. Вероятность чемпионства MOUZ аналитики оценили коэффициентом 8.50. Поставить на то, что трофей завоюют бразильцы, можно с котировкой 40.00.