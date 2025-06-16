PARI: Team Vitality выбьет NAVI из BLAST.tv Austin Major по CS2

20 июня на BLAST.tv Austin Major по Counter-Strike 2 пройдут заключительные четвертьфинальные матчи. В одном из них фавориты турнира из Team Vitality сойдутся с Natus Vincere. Серия в формате best-of-3 стартует в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, Team Vitality будет фаворитом серии. Поставить на победу французского клуба можно с котировкой 1.16. Team Vitality подошла к мейджору в качестве лидера мирового зачёта. Начиная с февраля, состав ZywOo выиграл все турниры, в которых участвовал. На самом мейджоре Vitality потерпела одно сенсационное поражение от Legacy, но выиграли все остальные матчи. Поставить на точный счёт 2:0 в пользу французского клуба можно с котировкой 1.62. Коэффициент на Vitality с форой по раундам (-10.5) составляет 2.28.

Лидер французской команды ZywOo сейчас возглавляет рейтинг лучших игроков мейджора. Поставить на его победу в снайперской дуэли с w0nderful можно с котировкой 1.10. Ставка на дуэль ZywOo с форой (-10.5) доступна за 1.90.

NAVI также завершили предыдущий этап со статистикой 3:1 — команда обыграла Nemiga, 3DMAX и G2, но уступила Team Spirit. Ставка на успех NAVI в четвертьфинале доступна за 5.25. Коэффициент на состав w0nderful с форой по картам (+1.5) составляет 2.15, а с форой (-1.5) — 9.00. Взять индивидуальный тотал NAVI по раундам больше 19.5 можно за 1.85, а тотал больше 21.5 — за 2.08.

Клиенты PARI также убеждены в успехе Vitality — на победу французского клуба приходится 97% от общего объема ставок на исход матча.

BLAST.tv Austin Major проходит с 3 по 22 июня в Остине, США. Призовой фонд чемпионата составляет $1,25 млн. Vitality считается главным претендентом на трофей. Поставить на чемпионство французского клуба можно с котировкой 1.95. Шансы NAVI стать триумфаторами мейджора оцениваются коэффициентом 28.00.