Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



20 июня 8:25ГлавнаяНовости

PARI: Team Vitality выбьет NAVI из BLAST.tv Austin Major по CS2

На победу французского клуба приходится 97% ставок
Руслан Ипполитов

20 июня на BLAST.tv Austin Major по Counter-Strike 2 пройдут заключительные четвертьфинальные матчи. В одном из них фавориты турнира из Team Vitality сойдутся с Natus Vincere. Серия в формате best-of-3 стартует в 21:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, Team Vitality будет фаворитом серии. Поставить на победу французского клуба можно с котировкой 1.16. Team Vitality подошла к мейджору в качестве лидера мирового зачёта. Начиная с февраля, состав ZywOo выиграл все турниры, в которых участвовал. На самом мейджоре Vitality потерпела одно сенсационное поражение от Legacy, но выиграли все остальные матчи. Поставить на точный счёт 2:0 в пользу французского клуба можно с котировкой 1.62. Коэффициент на Vitality с форой по раундам (-10.5) составляет 2.28

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Лидер французской команды ZywOo сейчас возглавляет рейтинг лучших игроков мейджора. Поставить на его победу в снайперской дуэли с w0nderful можно с котировкой 1.10. Ставка на дуэль ZywOo с форой (-10.5) доступна за 1.90

NAVI также завершили предыдущий этап со статистикой 3:1 — команда обыграла Nemiga, 3DMAX и G2, но уступила Team Spirit. Ставка на успех NAVI в четвертьфинале доступна за 5.25. Коэффициент на состав w0nderful с форой по картам (+1.5) составляет 2.15, а с форой (-1.5) — 9.00. Взять индивидуальный тотал NAVI по раундам больше 19.5 можно за 1.85, а тотал больше 21.5 — за 2.08.  

Клиенты PARI также убеждены в успехе Vitality — на победу французского клуба приходится 97% от общего объема ставок на исход матча.

BLAST.tv Austin Major проходит с 3 по 22 июня в Остине, США. Призовой фонд чемпионата составляет $1,25 млн. Vitality считается главным претендентом на трофей. Поставить на чемпионство французского клуба можно с котировкой 1.95. Шансы NAVI стать триумфаторами мейджора оцениваются коэффициентом 28.00

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли
Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли
Аналитика
Вылет Медведева в первом круге стал самым прибыльным событием «Ролан Гаррос» — 2025 для PARI
Вылет Медведева в первом круге стал самым прибыльным событием «Ролан Гаррос» — 2025 для PARI
Новости
Матч Соболенко — Гауфф стал самым популярным событием «Ролан Гаррос» — 2025 среди клиентов PARI
Матч Соболенко — Гауфф стал самым популярным событием «Ролан Гаррос» — 2025 среди клиентов PARI
Новости
Клиенты PARI считают, что «Челси» победит «Лос-Анджелес» на клубном ЧМ
Клиенты PARI считают, что «Челси» победит «Лос-Анджелес» на клубном ЧМ
Новости
Клиент PARI поставил более 1 000 000 рублей на победу «Интер Майами» над «Аль-Ахли» в стартовом матче Клубного чемпионата мира
Клиент PARI поставил более 1 000 000 рублей на победу «Интер Майами» над «Аль-Ахли» в стартовом матче Клубного чемпионата мира
Новости
Пользователь PARI поставил 1 000 000 рублей на голы «Флориды» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»
Пользователь PARI поставил 1 000 000 рублей на голы «Флориды» в пятом матче финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона»
Новости
Клиенты PARI ставят на «Оклахому» в четвертом матче финала НБА против «Индианы»
Клиенты PARI ставят на «Оклахому» в четвертом матче финала НБА против «Индианы»
Новости
Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции
Клубный чемпионат мира по футболу 2025: участники, расписание, фавориты, трансляции
Аналитика
OG Buda, «Моя Мишель», Минаева и Петар Мартич: на «ПАРИ ФЕСТ» в Нижнем Новгороде выступят еще больше звезд
OG Buda, «Моя Мишель», Минаева и Петар Мартич: на «ПАРИ ФЕСТ» в Нижнем Новгороде выступят еще больше звезд
Новости
Клиенты PARI: «Тандер» победят «Пэйсерс» в третьем матче и выйдут вперед в финальной серии НБА
Клиенты PARI: «Тандер» победят «Пэйсерс» в третьем матче и выйдут вперед в финальной серии НБА
Новости

Новое

Читать все новости