PARI: Aurora победит NAVI в полуфинале отборочных на BLAST Slam IV по Dota 2

NAVI в новом сезоне еще не уступали
Валентин Васильев

26 сентября пройдут полуфиналы европейских отборочных на BLAST Slam IV по Dota 2. Центральным матчем дня станет противостояния Natus Vincere и Aurora. Серия в формате best-of-3 стартует в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

Для Aurora это будет всего второй матч в новом сезоне. Коллектив не стал менять состав после окончания The International, где выбыл на групповом этапе. Аналитики считают Aurora фаворитом грядущего поединка и дают на ее победу коэффициент 1.37. На точный счет 2:0 в пользу состава Nightfall можно поставить с котировкой 2.20. Коэффициент на Aurora с форой по фрагам (-10.5) составляет 1.67, а с форой (-14.5) — 2.03.

NAVI в новом сезоне провели уже три официальных матча, выиграв их все. После The International клуб сохранил состав, однако заменил тренера. На победу NAVI в полуфинале отборочных можно поставить с котировкой 2.85. Коэффициент на состав Zayac с форой по картам (+1.5) составляет 1.60, а с форой (-1.5) — 5.80. Ставка на общий тотал фрагов в серии больше 107.5 доступна за 1.80

Европейские отборочные RES Unchained: BLAST Slam IV проходят с 26 по 28 сентября в онлайне. Две лучшие команды квалификаций получат слоты на BLAST Slam IV, который состоится в октябре в Сингапуре. 

