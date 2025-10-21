В PARI назвали главного претендента на победу в НБА 2025/26

В ночь с 21 на 22 октября по московскому времени стартует новый сезон Национальной баскетбольной ассоциации. Аналитики букмекерской компании PARI назвали фаворитов турнира перед его началом.

Букмекеры считают главным фаворитом турнира действующего чемпиона — «Оклахому-Сити Тандер». На успех команды Марка Дэйгнолта предлагают коэффициент 3.20. «Тандер» сохранили всех лучших игроков, продлив контракт с лидером команды — Шаем Гилджес-Александером.

Вероятность успеха «Денвер Наггетс» оценили котировкой 8.00. В строю Никола Йокич, которому в помощь в межсезонье добавился литовский центровой Йонас Валанчюнас. Кроме того, высоко оценивают шансы «Кливленд Кавальерс», который здорово провёл прошлый сезон, а теперь еще и усилился Лонзо Боллом. Поставить на «Кавальерс» можно за 9.00.

Сделать ставку на победу в турнире «Хьюстон Рокетс» или «Нью-Йорк Никс» можно за 9.50. Состав «Рокетс» летом пополнил Кевин Дюрант — явное усиление. Однако из-за травмы команда надолго потеряла Фреда Ванвлита. В ротацию «Никс» добавились Гершон Ябуселе и Джордан Кларксон.

Шансы «Миннесоты Тимбервулвз» оценили котировкой 15.00. Команда сохранила лидеров — Энтони Эдвардса и Руди Гобера. Вероятность того, что чемпионом станет «Голден СтэйтУорриорз» или «Лос-Анджелес Лейкерс», оценили коэффициентом 20.00. В Окленде надеются на еще одну яркую вспышку Стефа Карри, «озерники» же верят, что Леброн Джеймс поможет Луке Дончичу добраться до титула. Также за 20.00 можно поставить на чемпионство «Орландо Мэджик».

На «Бостон Селтикс», потерявший из-за травмы Джейсона Тейтума, можно заключить пари за 30.00, а на «Филадельфию 76с» и «Лос-Анджелес Клипперс» — за 35.00. Поставить на «Даллас Маверикс», где будет играть первый номер драфта Купер Флэгг, можно с коэффициентом 40.00, на «Сан-Антонио Сперс» предлагают котировку 45.00. Шансы Янниса Адетокумбо и «Милуоки Бакс» стать чемпионами оценили в 50.00.

Букмекеры считают, что меньше всего шансов выиграть Кубок Гагарина у «Юты Джаз», «Вашингтона Уизардс» и «Шарлотт Хорнетс». Вероятность итогового успеха этих команд оценили коэффициентом 1000.00. Кроме того, в числе аутсайдеров «Чикаго Буллз» (800.00), «Портленд Трэйл Блэйзерс» (700.00), «Финикс Санз» (700.00) и «Бруклин Нетс» (500.00). Именно за «Бруклин» будет выступать восьмой номер драфта россиянин Егор Демин. В НБА будет и еще один представитель России — центровой Владислав Голдин. Вероятность победы его «Майами Хитс» оценили в 150.00.

В прошлом сезоне НБА в финальной серии «Оклахома» в семи матчах обыграла «Индиану Пэйсерз». Это второе чемпионство в истории франшизы. Первая победа случилась в 1979 году, когда команда базировалась в Сиэтле.