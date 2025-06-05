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5 июня 20:31ГлавнаяНовости

«Оклахома-Сити» победит «Индиану» в первом финальном матче плей-офф НБA, считают клиенты PARI

Ваши ставки?
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

В ночь на пятницу, 6 июня, в стартовом матче финальной серии плей-офф НБА «Оклахома-Сити Тандер» примет «Индиану Пэйсерс». Встреча начнется в 03:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы претендентов на главный трофей сезона и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

 До начала игры букмекеры считают «Оклахому-Сити» явным фаворитом. Вероятность победы «Тандер» в основное время оценивается коэффициентом 1.28, что соответствует примерно 76% вероятности. Поставить на победу «Индианы» можно за 4.58 (около 21%).Котировки на ничью составляют 18.00 (приблизительно 3%). Также букмекеры предлагают на общую победу «Тандер» коэффициент 1.25 (около 78%), а на итоговый триумф «Индианы» —4.30 (примерно 22%).

Клиенты PARI склоняются к победе «Оклахомы-Сити», на хозяев приходится 87% общего оборота пари на исход встречи. Лишь 13% от всего объема ставок сделано в пользу успеха «Индианы».

Аналитики PARI ждут результативной игры от команд Марка Дэйно и Рика Карлайла. Вероятность того, что соперники наберут как минимум 229 очков на двоих, оценивается коэффициентом 1.70. Эта ставка сыграла в шести из последних десяти матчей с участием«Индианы». Пари на индивидуальный тотал «Тандер» больше 119.5 по очкам будет рассчитано за 1.80. Вероятность того, что «Пэйсерс» наберут как минимум 110 очков, оценивается котировкой 1.73.

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С высокой степенью вероятности «Оклахома-Сити» выиграет первую четверть и первую половину игры — ставки на это принимаются за 1.50 и 1.35 соответственно. Букмекеры высоко оценивают шансы «Тандер» выиграть с форой (–8.5) по очкам — поставить на это можно за 1.75. Если первое в матче очко наберут хозяева, сыграет ставка за 1.77, аналогичная ставка на гостей доступна за 1.94.

Самая крупная ставка на матч «Оклахомы-Сити» и «Индианы» — 100 000 рублей.Клиент PARI собрал экспресс из пяти событий, включив в него прогноз на победу хозяев по котировке 1.25. Общий коэффициент экспресса — 3.93. В случае успеха чистый выигрыш клиента составит 293 000 рублей.

Финальная серия продлится до четырех побед одной из команд. Следующие три матча соперники проведут в ночь на 9, 12 и 14 июня. Аналитики PARI оценивают шансы финалистов на победу в серии котировками 1.17 («Оклахома-Сити») и 5.60 («Индиана»). Ожидается, что серия продлится не более, чем пять матчей (коэффициент 1.75). Пари на итоговую победу «Тандер» с форой (–2.5) будет рассчитано за 1.85.

В 2025 году в НБА будет седьмой чемпион за семь лет. «Оклахома-Сити» свою единственную победу в НБА одержала в 1979 году (под названием «Сиэтл Суперсоникс»), а «Индиана» чемпионом не была никогда.

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