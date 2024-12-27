Клиенты PARI: ЦСКА во второй раз подряд уверенно обыграет «Нефтехимик»

27 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между нижнекамским «Нефтехимиком» и ЦСКА. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «армейцев». Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 1.80, что составляет 54% вероятности. Спрогнозировать победу нижнекамцев можно по коэффициенту 4.05 (или 24%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.30 (22%). Победа ЦСКА с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.45 (65%). Поставить на итоговый успех «Нефтехимика» можно за 2.75 (35%).

Клиенты PARI верят в победу гостей. На успех «армейцев» приходится около 97% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. На рынке победы с учетом вероятных овертайма и серии буллитов соотношение 91% на 9% в пользу ЦСКА.

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.22, в овертайме — за 5.80, по буллитам — за 7.70. Если говорить о ставках на точный счет, наиболее вероятный итоговый исход — ничья 2:2 по коэффициенту 10.00. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 11.50. Если москвичи будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 4.80.

«Нефтехимик» и ЦСКА встречались в текущем сезоне один раз, и тогда сильнее были красно-синие — 7:4. Аналитики PARI считают, что второе противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.25.

При этом самым результативным периодом в игре может стать вторая двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.20. Котировки на третий период — 3.45. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.70.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 102 000 рублей на «Нефтехимик» с форой (+1.5) по коэффициенту 1.60.

ЦСКА одержал 23 победы и потерпел 14 поражений в текущем сезоне. «Армейцы» идут на третьем месте Западной конференции. Статистика «Нефтехимика» скромнее: 13 побед при 25 поражениях. Команда из Нижнекамска — восьмая на Востоке.

Если хоккеисты ЦСКА станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 7.00. Победа «Нефтехимика» в Кубке котируется за 250.00. Вероятность того, что «армейцы» станут лучшим клубом Западной конференции, оценили в 10.50. Победа нижнекамцев на Востоке котируется за 150.00.