Клиенты PARI полагают, что Нидерланды разгромят Польшу в отборе к ЧМ-2026

4 сентября сборные Нидерландов и Польши встретятся в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу. Игра пройдет на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме и стартует в 21:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают сборную Нидерландов крупным фаворитом с коэффициентом 1.25. Вероятность успеха «оранжевых» составляет примерно 77%. Поставить на победу сборной Польши можно с коэффициентом 14.00, а на ничью — за 5.80. Вероятность этих исходов составляет примерно 7% и 16%.

Клиенты PARI согласны с такими оценками. 98% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу голландцев. Один из клиентов собрал экспресс из шести матчей отборочного турнира, поставив 190 000 рублей. В матче Нидерландов с Польшей он выбрал ставку на тотал больше 1 по котировке 1.11. Суммарный коэффициент купона составил 2.47.

В последнее время сборная Нидерландов показывает высокую результативность, забивая в среднем 2.8 гола за матч в последних десяти играх. Аналитики ожидают, что в предстоящей игре также будет забито минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.65, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.25.

При этом букмекеры считают, что забьют только хозяева, и предлагают поставить на это за 2.00. Если же соперники обменяются голами, сыграет ставка за 2.30.

Наиболее вероятным исходом предстоящей встречи считается победа Нидерландов со счетом 2:0. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 6.00.

Одним из главных исполнителей в составе оранжевых является Мемфис Депай, который принес четыре гола своей команде в прошлых трех играх. PARI предлагает коэффициент 1.95 на то, что он сможет забить в матче с Польшей.

Сборные Нидерландов и Польши выступают в группе G. Они делят второе и третье места с шестью очками. Возглавляет группу команда Финляндии. Также в ней играют сборные Литвы и Мальты.