Клиент PARI поставил более 200 000 рублей на матч «Ньюкасла» и «Ливерпуля»

25 августа во втором туре Английской Премьер-лиги сыграют «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуль». Встреча пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

В день матча букмекеры расценивают шансы команд как примерно равные, отдавая при этом небольшое преимущество «Ливерпулю». Так, сделать ставку на победу действующих чемпионов Англии можно по коэффициенту 2.25, что эквивалентно примерно 44% вероятности. Успех хозяев при этом оценивается котировкой 3.15 (около 31%). Ничья в линии идет за 3.85, что соответствует приблизительно 25% вероятности.

Клиенты PARI, напротив, не сомневаются в победе гостей. В общем обороте ставок на исход сегодняшнего матча почти 97% приходится на «Ливерпуль».

И «Ньюкасл», и «Ливерпуль» уже давно приучили своих болельщиков к атакующему и результативному футболу в своем исполнении. По оценке аналитиков PARI, в предстоящем матче от команд следует ожидать по меньшей мере трех забитых мячей. Поставить на это событие можно по коэффициенту 1.55, в противном случае сыграет ставка за 2.45. Впрочем, можно и рискнуть — ставка на тотал больше 3.5 голов в матче доступна за 2.30. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.50, противоположный вариант доступен за 2.65. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 голов «Ливерпуля» можно по коэффициенту 1.80. Как минимум два забитых мяча от футболистов «Ньюкасла» оцениваются за 2.30.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является ничья 1:1 — такой исход доступен по коэффициенту 8.50. Победа «Ливерпуля» со счетом 2:1 оценивается котировкой 9.50, аналогичный результат в пользу «Ньюкасла» доступен за 11.00. На ничьи 0:0 и 2:2, равно как и на победу гостей со счетом 1:0, установлен одинаковый коэффициент 12.00.

Самым вероятным автором забитого мяча в матче является лучший бомбардир прошлого сезона АПЛ, форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах. Его гол в линии идет за 2.10. Следом идут партнеры Салаха по команде Юго Экитике (2.40) и Коди Гакпо (3.10). Лучший бомбардир «Ньюкасла» последних сезонов швед Александер Исак в предстоящем матче участия не примет и, вероятно, будет болеть против своей команды. В его отсутствие обязанности бомбардира может взять на себя вингер «сорок» Харви Барнс. Его гол в линии доступен по коэффициенту 3.50.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч среди клиентов PARI составляет 206 808 рублей. Один из игроков собрал экспресс из пяти событий с общим коэффициентом 1.54, куда включил и пари на «Ливерпуль» с гандикапом (+1.5). Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.12.

Современная история противостояния между «Ньюкаслом» и «Ливерпулем» насчитывает 61 матч. Баланс в этих встречах на стороне мерсисайдцев: 36 побед, 12 поражений и 13 ничьих при разнице мячей 125:66. При этом в прошлом сезоне команды встречались между собой трижды. В рамках АПЛ «Ливерпуль» сумел свести к ничьей гостевую встречу (3:3) и одержать победу дома со счетом 2:0. А вот в финале Кубка английской лиги удача была на стороне команды Эдди Хау: победа со счетом 2:1 принесла «Ньюкаслу» первый трофей за 70 лет.