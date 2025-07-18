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Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



18 июля 7:59ГлавнаяНовости

«Пари НН» и PARI продлили сотрудничество

Cтороны продолжат работу над совместными проектами
Руслан Ипполитов

Футбольный клуб «Пари НН» и букмекерская компания PARI продлили соглашение о сотрудничестве, согласно которому PARI остается стратегическим партнером нижегородского клуба.

Сотрудничество ФК «Пари НН» и PARI было заключено в 2022 году. Продлив партнерство, стороны продолжат работу над совместными проектами, что откроет новые возможности для самой команды, а также ее болельщиков и партнеров.

PARI по-прежнему будет активно участвовать в жизни клуба и развивать его во всех направлениях. Поддержка PARI обеспечит клубу возможности для дальнейшего роста при еще более активной вовлеченности болельщиков в жизнь любимой команды.

Давид Мелик-Гусейнов, генеральный директор ФК «Пари НН»:

«Продление сотрудничества «ФК Пари НН» с букмекерской компанией PARI — знак доверия и уверенности друг в друге. Мы продолжаем развиваться, становиться сильнее и ставим перед собой амбициозные цели. Рассчитываем, что новый этап сотрудничества станет еще ярче, интереснее, эффективнее и поможет привлечь на домашние матчи нашей команды больше болельщиков. Концепция нашего клуба на новый сезон — «Вверх по стрелке». Не сомневаюсь, что вместе с нашим стратегическим партнером мы сделаем несколько шагов вперед и достигнем новых вершин».

Алексей Левинский, директор по маркетингу PARI:

«Сотрудничество PARI и «Пари НН» — стратегическое партнерство для обеих сторон. В постоянном взаимодействии с клубом компания повысила узнаваемость бренда и укрепила позиции в динамично развивающемся регионе. Мы не сомневались в продлении отношений. Готовимся порадовать болельщиков новыми впечатляющими акциями».

Сезон-2025/26 станет для «Пари НН» пятым подряд в Российской Премьер-лиге.

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