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23 июня 14:34ГлавнаяНовости

Вейкборд, сап, баскетбол и футбол: как «Пари на равных» меняет доступность спорта в Нижнем Новгороде

Этот фестиваль — еще один шаг навстречу к более инклюзивной и устойчивой среде
Руслан Ипполитов

Благодаря фестивалю в городе все лето будет работать бесплатная летняя школа адаптивного вейкборда для людей с ОВЗ. Теперь возможность научиться делать эффектные трюки на доске появится у каждого желающего независимо от его физической подготовки.

Фестиваль состоялся 21 июня в ФОК «Мещерский» и акватории Мещерского озера RA Wakepark. Мероприятие стало не только праздником инклюзии и доступности спорта для каждого, но и задало вектор на устойчивые перемены. 

«Пари на равных» охватил множество направлений инклюзивного спорта. Был проведен мастер-класс по адаптивному сап-борду, в котором участвовали более 30 жителей Нижнего Новгорода с ОВЗ, состоялись 10 открытых тренировок по адаптивному вейкборду, а также показательные выступления и мастер-классы от команды Step2wake — шесть спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга и Калуги продемонстрировали силу адаптивного спорта. В частности, двукратный чемпион России, КМС по адаптивному спорту Роман Ефимкин впервые в мире исполнил бэкрол ту блайнд с трамплина на сидячем вейкборде. 

«Этот фестиваль — еще один шаг навстречу к более инклюзивной и устойчивой среде, которую мы создаем в «Пари и побеждай» вместе с нашими партнерами. Участники фестиваля покатались на адаптивных сап-бордах, соревновались в адаптивном баскетболе и футболе и провели яркие мастер-классы по адаптивному вейкборду, а зрители увидели, что адаптивный спорт — это круто, красиво и вдохновляюще. Наш фонд продолжит свою работу над тем, чтобы сделать его доступным для каждого», — заявила попечитель фонда «Пари и побеждай» Алина Лебедева.

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На футбольной площадке прошел турнир для детей с синдромом Дауна, в котором приняли участие команды из Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Ижевска и Нижнего Новгорода. Победителем соревнований стала команда «47 в игре», представляющая Санкт-Петербург и Ленобласть. Второй была команда «Комета» из Ростова-на-Дону, а третьей — «Кузнечики» из Ижевска.

Также состоялся баскетбольный турнир за Кубок Молодежной ассоциации глухих, в котором приняли участие шесть коллективов. Первое место заняли баскетболисты из команды «Автозавод», второй стала команда «Нижний Новгород», а третье место досталось спортсменам из «Рязань 62». Еще одной важной частью мероприятия стала открытая тренировка по баскетболу для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).

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Фестиваль прошел при поддержке Министерства молодежной политики Нижегородской области, фонда «Пари и побеждай», команды Step2wake, баскетбольного клуба «Пари НН» и других партнеров.

«Фестиваль этого года стал еще масштабнее — добавились соревнования по адаптивному баскетболу и футболу для детей с синдромом Дауна. Это безусловно расширяет географию проекта, увеличивает его результативность и просто радует. Каждый, кто участвовал или пришел просто посетителем, убедился, что преодолеть можно все и в нашей стране действительно нет ничего невозможного. Мы стремимся, чтобы фестиваль объединил людей с разными возможностями и доказал: спорт действительно доступен каждому! Например, в этом году запускается летняя школа адаптивного вейкбординга для нижегородцев, что тоже результат фестиваля. Такие проекты меняют жизни, помогают раскрыться многим людям, укрепить здоровье и поверить в себя», — заявила министр молодежной политики Нижегородской области Светлана Ануфриева.

Одним из важных итогов фестиваля стал запуск бесплатной летней школы адаптивного вейкбординга. Она будет функционировать все лето на базе RA Wakepark. Тренировки проходят два раза в неделю и доступны всем желающим. Это главное наследие фестиваля и шаг к долгосрочной доступности инклюзивного спорта в регионе. 

Вся информация о расписании адаптивных занятий по вейкборду, баскетболу, футболу и других дисциплинах, местах проведения и условиях участия доступна в официальном сообществе события в соцсети «ВКонтакте». Там же можно оставить заявку и стать частью инклюзивного спортивного сообщества.

«Фестиваль начался с простой идеи — показать, что адаптивный вейкборд возможен. Всего за три года мы выросли в масштабное событие, объединившее спортсменов, экспертов и гостей из разных городов России. Сегодня в программе уже четыре адаптивных вида спорта, а вместе с ними — десятки историй преодоления и вдохновения. Это значит, что нам удалось главное — создать инклюзивное сообщество, в котором каждый человек с инвалидностью может найти свой спорт, свою команду, свое место. И с такой поддержкой, какая у нас есть сегодня, мы точно не собираемся останавливаться», — отметил Илья Федоров, организатор фестиваля, директор АНО «Спортивный клуб адаптивного вейкборда 360».

Фестиваль не только дал возможность попробовать себя в новых видах спорта, но и помог участникам найти поддержку, вдохновение и новых друзей. Все активности были бесплатными и проходили под руководством специалистов и волонтеров, прошедших обучение по работе с людьми с ОВЗ.

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