Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Ноттингем Форест» в матче 38-го тура АПЛ

В воскресенье, 25 мая, в рамках 38-го тура Английской Премьер-лиги между собой сыграют «Ноттингем Форест» и «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме и начнется в 18:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и рассказала о ставках клиентов на предстоящее событие.

Перед игрой букмекеры считают фаворитом команду Энцо Марески. Так, коэффициент на победу «Челси» составляет 2.17, что соответствует примерно 44% вероятности. Сделать ставку на триумф «Форест» можно за 3.10 (около 30% вероятности). Ничья в линии PARI котируется за 3.70 (приблизительно 26%).

Клиенты PARI также считают, что фаворитом в предстоящем матче являются лондонцы. В общем объеме ставок на исход встречи 84% приходится на победу «Челси», в то время как на «Ноттингем Форест» сделано лишь 9%. Доля ничьей составляет 7% от общего оборота заключенных пари.

Аналитики PARI считают, что болельщики вправе ожидать от команд как минимум трех забитых мячей. Поставить на это можно с котировкой 1.67. В обратном случае сыграет ставка за 2.20. Вероятность обмена голами котируется за 1.57, обратный вариант доступен за 2.40. Поставить на то, что игроки «Челси» смогут забить как минимум два мяча, можно по коэффициенту 1.93.

Самый ожидаемый счет предстоящего матча — ничья 1:1. В линии PARI поставить на такой исход можно с коэффициентом 7.50. Победы «Челси» со счетом 2:1 или 1:0 доступны игрокам за 9.00 и 10.00 соответственно.

Перед заключительным туром АПЛ и «Челси» и «Ноттингем Форест» продолжают вести борьбу за попадание в розыгрыш Лиги чемпионов на следующий сезон. Подопечные Энцо Марески располагаются на пятой строчке в турнирной таблице с 66 набранными очками. Столько же баллов в своем активе имеют «Ньюкасл» и «Астон Вилла», идущие четвертыми и шестыми соответственно. Команда Нуну Эшпириту Санту расположилась на седьмой строчке, имея в своем активе 65 очков.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше АПЛ. Так, поставить на то, что по итогам турнира «Челси» займет место в четверке сильнейших команд, можно с коэффициентом 3.65. Для «Ноттингем Форест» аналогичная котировка составляет 15.00. В свою очередь, спрогнозировать попадание лондонцев в топ-5 команд АПЛ, можно за 1.55. В случае, если в пятерке сильнейший окажутся «лесники», сыграет ставка за 4.40.