Новая букмекерская компания «Бет-М» запустилась на российском рынке

На российском рынке появилась новая букмекерская компания «Бет-М». Она предлагает клиентам принципиально новый подход к ставкам на спорт и обещает игрокам множество приятных сюрпризов: широкую линию и роспись, кешбэк 10%, продвинутые мобильные приложения.

За внесение игроками первого депозита предлагается приветственный бонус до 10 000 рублей. Каждый месяц пользователям «Бет-М» будет начисляться кешбэк 10% на баланс. Помимо того, доступны страховка пари и увеличенный бонусный коэффициент при формировании экспрессов.

Позиционирование бренда «Бет-М» раскрывает его сущность и преимущества для пользователей:

Масштабные акции — разнообразные предложения и бонусы для игроков.

Мощные коэффициенты — конкурентоспособные значения на рынке.

Множество событий — ежедневно тысячи рынков на топовые матчи, а также на экзотические виды спорта, такие как бильярд, крикет, снукер, мотоспорт, гольф, дартс, регби и многое другое.

Максимум эмоций и сервиса — интуитивно понятный интерфейс, мгновенные выплаты и оперативная поддержка игроков.

Стратегия компании основана на принципах максимальной заботы о клиентах и формировании положительного игрового опыта у пользователей. Круглосуточная поддержка обеспечит поддержку новым клиентам в онлайн-чате, по телефону и на почте. Для максимального удобства клиентов «Бет-М» предлагает не только современный веб-сайт, но и полнофункциональные мобильные приложения, которые уже доступны для iOS и Android.

В ближайшем будущем «Бет-М» обещает анонсировать имиджевые и медийные коллаборации, а также комплексную программу лояльности для VIP-клиентов.