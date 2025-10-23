Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



23 октября 8:24ГлавнаяНовости

Новая букмекерская компания «Бет-М» запустилась на российском рынке

«Бет-М» предлалагет новый подход к ставкам на спорт
Руслан Ипполитов

На российском рынке появилась новая букмекерская компания «Бет-М». Она предлагает клиентам принципиально новый подход к ставкам на спорт и обещает игрокам множество приятных сюрпризов: широкую линию и роспись, кешбэк 10%, продвинутые мобильные приложения.

За внесение игроками первого депозита предлагается приветственный бонус до 10 000 рублей. Каждый месяц пользователям «Бет-М» будет начисляться кешбэк 10% на баланс. Помимо того, доступны страховка пари и увеличенный бонусный коэффициент при формировании экспрессов.

Позиционирование бренда «Бет-М» раскрывает его сущность и преимущества для пользователей:

  • Масштабные акции — разнообразные предложения и бонусы для игроков.
  • Мощные коэффициенты — конкурентоспособные значения на рынке.
  • Множество событий — ежедневно тысячи рынков на топовые матчи, а также на экзотические виды спорта, такие как бильярд, крикет, снукер, мотоспорт, гольф, дартс, регби и многое другое.
  • Максимум эмоций и сервиса — интуитивно понятный интерфейс, мгновенные выплаты и оперативная поддержка игроков.

Стратегия компании основана на принципах максимальной заботы о клиентах и формировании положительного игрового опыта у пользователей. Круглосуточная поддержка обеспечит поддержку новым клиентам в онлайн-чате, по телефону и на почте. Для максимального удобства клиентов «Бет-М» предлагает не только современный веб-сайт, но и полнофункциональные мобильные приложения, которые уже доступны для iOS и Android.

В ближайшем будущем «Бет-М» обещает анонсировать имиджевые и медийные коллаборации, а также комплексную программу лояльности для VIP-клиентов.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Топ-менеджеры РПЛ, КХЛ и РУСАДА проведут международную конференцию о честном спорте
Новости
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Клиенты PARI ставят на победу Бублика над Оже-Альяссимом в полуфинале турнира в Париже
Новости
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Клиенты PARI уверены в победе «Челси» над «Тоттенхэмом» в 10-м туре АПЛ
Новости
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Клиенты PARI ставят на победу «Зенита» над «Локомотивом» в 14-м туре РПЛ
Новости
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
«Бавария» — фаворит матча с «Байером» в девятом туре Бундеслиги
Новости
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Финальный этап всероссийской акции в поддержку пожилых людей состоится на матче «Урал» — «Челябинск»
Новости
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Букмекерская компания PARI вошла в рейтинг «РБК 500»
Новости
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Пользователь PARI поставил 250 000 рублей на ЦСКА в матче с «Пари НН»
Новости
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Клиенты PARI: «Локомотив» в третий раз в нынешнем сезоне КХЛ обыграет СКА
Новости
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Александр Овечкин открыл секреты подготовки к сезону
Новости

Новое