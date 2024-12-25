В 2024 году Okko показал рекордный рост спортивного направления – количество подписчиков-зрителей спорта в Okko выросло в 6 раз (на 510%. Среднее число просмотренных спортивных событий на пользователя выросло в 2 раза, а количество трансляций спорта в Okko – в 2,3 раза.

Главной причиной увеличения зрительского интереса и объёма трансляций стали эксклюзивные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги наций УЕФА, Лиги 1, а также Евро-2024 с существенной частью матчей, доступных только в Okko, и эксклюзивно показанный Кубок Америки.

Пользователи активно смотрели не только трансляции в сервисе, но и линейный телеканал Okko Спорт – в 2024 году число уникальных зрителей канала выросло в 2 раза по сравнению с 2024 годом. Okko продолжил развивать направление линейных каналов, запустив Okko Футбол, канал, сфокусированный на главных событиях европейского, южноамериканского и ближневосточного футбола.

Футбол ожидаемо стал самым популярным видом спорта в Okko. Полуфинал Евро-2024 Нидерланды – Англия получил рекордный зрительский интерес – матч в прямом эфире Okko посмотрели более миллиона пользователей. Самым популярным клубным матчем стала игра «Ливерпуль» – «Реал Мадрид» в рамках Лиги чемпионов УЕФА 27 ноября. В число популярных самых футбольных событий также вошло апрельское Эль-Класико и эксклюзивно показанная Okko церемония вручения «Золотого мяча».

Наряду с футболом в список самых популярных видов спорта в Okko вошли киберспорт, единоборства, баскетбол и фигурное катание, причём киберспорт впервые попал в топ наиболее популярных дисциплин и занимал второе место по популярности в период трансляций мейджор-турниров по CS2 и Dota 2.

Главным киберспортивным турниром для зрителей стал кёльнский мейджор – Intel Extreme Masters Cologne 2024, турнир PFL Super Fights: Нганну – Феррейра получил наибольший интерес поклонников единоборств. Матч баскетбольной Евролиги «Реал Мадрид» – «Панатинаикос» стал главным баскетбольным событием года, а ценители фигурного катания активнее всего следили за Чемпионатом Мира ISU.

Поклонники футбола с наибольшим вниманием следили за «Барселоной», мадридским «Реалом» и «Ливерпулем». Баскетбольными командами с наибольшим числом болельщиков в Okko стали «Реал Мадрид», «Фенербахче», «Партизан» и «Црвена Звезда».

Олег Манжа, руководитель спортивного направления Okko: