Клиенты PARI: «Олимпиакос» во второй раз обыграет «Реал» в плей-офф Евролиги

25 апреля состоится второй матч четвертьфинала плей-офф баскетбольной Евролиги между греческим «Олимпиакосом» и мадридским «Реалом». Встреча начнется в 21:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

Букмекеры считают фаворитом предстоящей встречи клуб из Греции. Коэффициент на итоговый успех «Олимпиакоса» — 1.40, что составляет 68% вероятности. Триумф «Реала» котируется за 2.95 (или 32%).

Большинство клиентов PARI также считают, что греки имеют больше шансов на победу. 84% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех «Олимпиакоса».

В первом матче четвертьфинальной серии между «Олимпиакосом» и «Реалом» сильнее оказались греки — 84:72. Аналитики PARI считают, что вторая игра пирейцев с «королевским клубом» будет более результативной. Вероятность того, что обе команды наберут как минимум 161 очко, оценивается коэффициентом 1.77. Противоположный вариант (тотал меньше 160.5) котируется за 1.94.

Если в одной из четвертей предстоящего матча случится ничья, сыграет ставка за 4.00. Событие, при котором каждая из команд наберет больше 76.5 очков, котируется за 2.20. Коэффициент на то, что фаворит этой встречи «Олимпиакос» выиграет все четверти, — 7.50. Итоговая победа «Реала» с разницей очков в 6-10 мячей также доступна за 7.50.

«Олимпиакос» вышел в плей-офф баскетбольной Евролиги, выиграв групповой этап. На счету греков было 24 победы и десять поражений. «Реал», в свою очередь, занял седьмое место, победив 20 раз и потерпев 14 поражений.

Ставки на чемпионство «Олимпиакоса» принимаются по коэффициенту 3.00. Шансы «Реала» выиграть титул оценены коэффициентом 17.00.