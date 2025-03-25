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25 марта 8:08ГлавнаяНовости

Winline Padel Channel эксклюзивно покажет все турниры Premier Padel

Winline заключил соглашение с лучшей падел-лигой мира
Валентин Васильев
Падел.jpg
Падел.jpg

Winline заключил эксклюзивное соглашение с лучшей падел-лигой мира Premier Padel на прямые трансляции всех турниров организации на территории России, в том числе соревнования уровня мейджоров, Р1 и Р2. 
Premier Padel — это ведущий международный профессиональный турнир по паделу, основанный в 2022 году при поддержке Федерации международного падела (FIP) и Qatar Sports Investments (QSI). Он быстро завоевал признание как основной мировой турнир в этом виде спорта.

В 2025 году Premier Padel включает 24 турнира в 16 странах, с финальным турниром, запланированным на декабрь в Барселоне.  Ключевые категории турниров: 

  • Major: предоставляет 2000 очков для рейтинга FIP. 
  • P1: предоставляет 1000 очков для рейтинга FIP.
  • P2: предоставляет 600 очков для рейтинга FIP

Главные матчи, топовые игроки, яркие интервью и хайлайты самого быстро развивающегося спорта мира. Всё это — только на канале Winline Padel Channel

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