Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



16 июля 8:49ГлавнаяНовости

ДоброFON и «Память поколений» помогли «Зеленодольскому дому-интернату» в рамках проекта «Города Героев»

Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Руслан Ипполитов

Всероссийский проект «Города Героев» – это инициатива благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений». Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Зеленодольск – шестой город на карте «Городов Героев». 
ГАУСО «Зеленодольский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» получил новое реабилитационное и медицинское оборудование на общую сумму 1,4 млн рублей. Теперь в учреждении появился аппарат для светотерапии, новый стерилизатор, несколько десятков установок для обеззараживания и очистки воздуха и даже велотренажёр.
Торжественная церемония передачи оборудования прошла в учреждении 15 июля. В ней приняли участие: заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Юлия Абдреева, и.о. заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Мария Петрова, директор «Зеленодольского дома-интерната» Рифат Хаяров, а также представители благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Память поколений».

Юлия Абдреева, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан:
«Сегодняшняя помощь, которую получил «Зеленодольский дом-интернат» – это пример того, как социально ответственный бизнес вместе с благотворительными фондами могут действительно менять жизни людей к лучшему. В рамках проекта «Города Героев» в течение 2025 года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Отрадно, что именно Зеленодольск стал частью этого масштабного проекта».
«Зеленодольский дом-интернат» работает с 1988 года. В центре открыто три отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, страдающих хроническими психическими заболеваниями: социально-медицинское, социально-реабилитационное и отделение по уходу. На данный момент в доме-интернате проживает 546 человек.
Мария Петрова, и.о. заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, от лица Михаила Афанасьева, Главы района, подчеркнула важность и актуальность помощи для подопечных дома-интерната. Мария также рассказала, что новое оборудование для учреждения – не единственная помощь, которая была оказана Зеленодольску в рамках проекта «Города Героев». В парке Победы были установлены новые барельефы и звезда у Вечного огня – на общую сумму 1,9 млн рублей. Зеленодольск – первый город, который получил помощь сразу по двум направлениям: и оснащению учреждений социальной сферы, и улучшению городской инфраструктуры.
Помощь в Зеленодольске – пример системной помощи, которая направлена на улучшение медицинской поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в регионе в целом. Это не первая помощь республике – с 2016 года 226 ветеранов из Татарстана получили адресную медицинскую помощь от фонда «Память поколений» на сумму более 37 млн рублей. Также оборудование от фонда в 2016 году получили «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и «Казанский психоневрологический интернат», а в 2023 году – «Госпиталь для ветеранов войн» в Казани. Общая сумма помощи учреждениям региона составила более 10 млн рублей. 

Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:

«​​В течение полугода благотворительная программа ДоброFON успешно реализовывает важный социально-значимый проект — «Города Героев», посвящённый 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Совместно с благотворительным фондом «Память поколений» мы помогаем социальным учреждениям, а также занимаемся обустройством объектов городской инфраструктуры в городах воинской славы и трудовой доблести. Зеленодольск в рамках нашего проекта получил двойную помощь. Помимо передачи необходимого оборудования «Зеленодольскому дому-интернату», также оказали содействие в установке новых барельефов и звезды у Вечного огня в местном парке Победы. Мы чувствуем ответственность за сохранение истории о подвиге нашего народа и продолжим дальше помогать городам воинской славы и трудовой доблести».

Особенность проекта «Города Героев» – в индивидуальном подходе к помощи каждому учреждению: специалисты на местах сами формируют запрос на оборудование, исходя из актуальных потребностей на данный момент. Зеленодольск – шестой город, получивший поддержку в рамках проекта «Города Героев». Новое реабилитационное оборудование уже работает в учреждениях в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону, Старой Руссе и Сызрани. Также до конца года помощь планируется оказать в Великих Луках, Старом Осколе, Астрахани, Кургане и других городах воинской славы и трудовой доблести.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26
Аналитики назвали главных кандидатов на вылет из РПЛ в сезоне-2025/26
Новости
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Аналитика
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
Новости
Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC
Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC
Аналитика
«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила
«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила
Новости
Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet
Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet
Новости
Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта
Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта
Новости
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Новости
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Новости
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Новости

Новое

Читать все новости