ДоброFON и «Память поколений» помогли «Зеленодольскому дому-интернату» в рамках проекта «Города Героев»

Всероссийский проект «Города Героев» – это инициатива благотворительной программы ДоброFON компании FONBET и благотворительного фонда «Память поколений». Масштабный проект приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2025 года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Зеленодольск – шестой город на карте «Городов Героев».

ГАУСО «Зеленодольский дом-интернат, предназначенный для граждан, имеющих психические расстройства» получил новое реабилитационное и медицинское оборудование на общую сумму 1,4 млн рублей. Теперь в учреждении появился аппарат для светотерапии, новый стерилизатор, несколько десятков установок для обеззараживания и очистки воздуха и даже велотренажёр.

Торжественная церемония передачи оборудования прошла в учреждении 15 июля. В ней приняли участие: заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Юлия Абдреева, и.о. заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Мария Петрова, директор «Зеленодольского дома-интерната» Рифат Хаяров, а также представители благотворительной программы ДоброFON и благотворительного фонда «Память поколений».

Юлия Абдреева, заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан:

«Сегодняшняя помощь, которую получил «Зеленодольский дом-интернат» – это пример того, как социально ответственный бизнес вместе с благотворительными фондами могут действительно менять жизни людей к лучшему. В рамках проекта «Города Героев» в течение 2025 года в 18-ти городах воинской славы и трудовой доблести будет осуществлено оснащение социальных учреждений и объектов городской инфраструктуры на общую сумму около 30 млн рублей. Отрадно, что именно Зеленодольск стал частью этого масштабного проекта».

«Зеленодольский дом-интернат» работает с 1988 года. В центре открыто три отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет, страдающих хроническими психическими заболеваниями: социально-медицинское, социально-реабилитационное и отделение по уходу. На данный момент в доме-интернате проживает 546 человек.

Мария Петрова, и.о. заместителя руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, от лица Михаила Афанасьева, Главы района, подчеркнула важность и актуальность помощи для подопечных дома-интерната. Мария также рассказала, что новое оборудование для учреждения – не единственная помощь, которая была оказана Зеленодольску в рамках проекта «Города Героев». В парке Победы были установлены новые барельефы и звезда у Вечного огня – на общую сумму 1,9 млн рублей. Зеленодольск – первый город, который получил помощь сразу по двум направлениям: и оснащению учреждений социальной сферы, и улучшению городской инфраструктуры.

Помощь в Зеленодольске – пример системной помощи, которая направлена на улучшение медицинской поддержки ветеранов Великой Отечественной войны в регионе в целом. Это не первая помощь республике – с 2016 года 226 ветеранов из Татарстана получили адресную медицинскую помощь от фонда «Память поколений» на сумму более 37 млн рублей. Также оборудование от фонда в 2016 году получили «Лесхозский дом-интернат для престарелых и инвалидов», «Верхнеуслонский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и «Казанский психоневрологический интернат», а в 2023 году – «Госпиталь для ветеранов войн» в Казани. Общая сумма помощи учреждениям региона составила более 10 млн рублей.

Валентин Голованов, управляющий акционер компании FONBET:

«​​В течение полугода благотворительная программа ДоброFON успешно реализовывает важный социально-значимый проект — «Города Героев», посвящённый 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Совместно с благотворительным фондом «Память поколений» мы помогаем социальным учреждениям, а также занимаемся обустройством объектов городской инфраструктуры в городах воинской славы и трудовой доблести. Зеленодольск в рамках нашего проекта получил двойную помощь. Помимо передачи необходимого оборудования «Зеленодольскому дому-интернату», также оказали содействие в установке новых барельефов и звезды у Вечного огня в местном парке Победы. Мы чувствуем ответственность за сохранение истории о подвиге нашего народа и продолжим дальше помогать городам воинской славы и трудовой доблести».

Особенность проекта «Города Героев» – в индивидуальном подходе к помощи каждому учреждению: специалисты на местах сами формируют запрос на оборудование, исходя из актуальных потребностей на данный момент. Зеленодольск – шестой город, получивший поддержку в рамках проекта «Города Героев». Новое реабилитационное оборудование уже работает в учреждениях в Орске, Саратове, Калаче-на-Дону, Старой Руссе и Сызрани. Также до конца года помощь планируется оказать в Великих Луках, Старом Осколе, Астрахани, Кургане и других городах воинской славы и трудовой доблести.