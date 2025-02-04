Клиенты PARI: «Панатинаикос» победит «Фенербахче» в Евролиге

4 февраля в 25-м туре регулярного сезона баскетбольной Евролиги «Панатинаикос» встретится с «Фенербахче». Игра начнется в 22:15 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Аналитики считают «Панатинаикос» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.48, что соответствует примерно 65% вероятности. Триумф «Фенербахче» котируется за 2.65 (около 35%).

Клиенты PARI также верят в победу греческого клуба. На победу «Панатинаикоса» приходится около 77% от общего оборота пари на исход встречи.

Сделать ставку на то, что соперники на двоих наберут как минимум 168 очков, можно с коэффициентом 1.75. Противоположный вариант — тотал меньше 167.5 — котируется за 1.96. В октябре «Панатинаикос» победил со счётом 81:76.

Если первая половина завершится победой греческой команды, сыграет ставка с коэффициентом 1.62. Самым маловероятным результатом по итогам двух первых четвертей встречи аналитики PARI считают ничью. Она котируется за 15.00. Победа «Фенербахче» в первые 20 минут матча оценивается в 2.61.

«Панатинаикос» занимает пятое место в турнирной таблице Евролиги с 14 победами в активе. В последних пяти играх греки одержали лишь две победы. Тем не менее «Панатинаикос» считается следующим после «Олимпиакоса» претендентом на триумф в турнире. Поставить на чемпионство греческой команды можно с коэффициентом 6.00.

«Фенербахче» находится на второй строчке и отстает от лидера лишь на одну победу (16 – у турков, 17 – у «Олимпиакоса»). Подопечные Шарунаса Ясикявичуса выиграли все пять последних матчей в Евролиге. Шансы «Фенербахче» завоевать трофей котируются за 8.00.