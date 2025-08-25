Победа OG Buda в шоу-матче по CS и паблик-ток со звездами — итоги киберспортивной части ПАРИ ФЕСТ

23 августа на ПАРИ ФЕСТ в Нижнем Новгороде прошла масштабная киберспортивная программа в зоне PARI Esports, которая стала одним из самых ярких событий фестиваля. В рамках мероприятия состоялись шоу-матчи, автограф-сессии и паблик-ток со звездными спикерами.

Одним из центральных событий киберспортивной зоны на фестивале стал шоу-матч по Counter-Strike 2, в котором команда одного из хедлайнеров фестиваля рэпера OG Buda под названием «Сапоги» сразилась с коллективом стримера Recrent. Среди участников ивента были популярные контент-мейкеры и киберспортсмены: Qikert, fANDER, del1ght, CutieRover, Yuuechka и другие. Поединок завершился победой «Сапогов» со счетом 2:0 (13:11 и 13:10). Также капитаны при полных трибунах концертного пакгауза на Стрелке провели матч в формате «1 на 1». В нем сильнее был Recrent. Трансляция матча шла на канале Recrent на Twitch и собрала более 146 тысяч просмотров.

Кроме непосредственно киберспортивного поединка зрители могли выиграть фирменный мерч на стенде PARIVISION, принять участие в автограф-сессии с такими инфлюенсерами PARI, как Recrent, Luxury Girl, Jerry, Fenya, Yuuechka и прочими. Желающих лично познакомиться и сфотографироваться со звездными гостями оказалось так много, что автограф-сессия продлилась два часа.

В рамках зоны PARI Esports был организован паблик-ток на тему «Современное состояние киберспортивной индустрии». В нем приняли участие стример Recrent, игрок состава PARIVISION по CS2 Qikert и руководитель направления инфлюенс-маркетинга PARI Жанна Ходячих. Модератором дискуссии была амбассадор PARI Luxury Girl.

Помимо этого, гости фестиваля смогли поучаствовать в игровых активностях на стендах AMKAL Esports и PARIVISION. Всего за один день зону PARI Esports посетили свыше 3 400 человек.

ПАРИ ФЕСТ — музыкально-спортивный фестиваль, который второй год подряд проходил на Стрелке в Нижнем Новгороде. На ПАРИ ФЕСТ выступили такие звезды, как OG Buda, FEDUK, Дора и «Моя Мишель». Мероприятие посетили более 15 тысяч гостей.