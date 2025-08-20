На ПАРИ ФЕСТ пройдет турнир по паделу с участием топовых спортсменов

22–23 августа в Нижнем Новгороде пройдет музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ. Он станет территорией движения: от авиашоу до паркура. Одним из событий спортивной программы будет турнир по паделу, в котором примут участие сильнейшие спортсмены из крупнейших клубов Москвы.

Турнир пройдет 23 августа на Стрелке, где совсем недавно открылся корт для игры в падел. Он расположен на набережной рядом с культурным центром «Пакгаузы». Это современное спортивное пространство с вечерним освещением и видом на слияние рек Оки и Волги.

В соревнованиях на ПАРИ ФЕСТ выступят восемь топовых пар, которые будут представлять самые крупные падел-клубы Москвы и яркие комьюнити. Среди участников Александр Халанский, Павел Карпушкин, Артем Матус и другие известные игроки в падел. С 11:00 до 19:30 спортсмены будут сражаться за призовой фонд турнира в размере 1 000 000 рублей.

ПАРИ ФЕСТ — музыкально-спортивный фестиваль, который второй год подряд проходит на Стрелке в Нижнем Новгороде. В 2025 году ивент возвращается с темой «ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений».

Для гостей мероприятия представлена расширенная программа: помимо спорта, это дневные и ночные музыкальные форматы, арт-выставки, гастрономический маркет и образовательное шоу «Большая идея» с выступлением Monoplay. На ПАРИ ФЕСТ выступят такие звезды, как OG Buda, FEDUK, Дора и «Моя Мишель». Мероприятие посетят более 15 тысяч гостей.