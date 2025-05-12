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13 мая 12:57ГлавнаяНовости

FEDUK, Дора и ICEGERGERT: ПАРИ ФЕСТ в Нижнем Новгороде объявляет первую волну артистов

Музыкально-спортивный фестиваль ПАРИ ФЕСТ, который пройдет 22 и 23 августа в Нижнем Новгороде, анонсирует первую волну музыкального лайн-апа. Стали известны девятнадцать артистов, среди которых Дора, FEDUK, ICEGERGERT и многие другие. Билеты уже в продаже.
Валентин Васильев

Главное событие лета ПАРИ ФЕСТ пройдёт сразу в трёх форматах: 22 августа — образовательное шоу БОЛЬШАЯ ИДЕЯ, 23 августа — основная дневная программа ПАРИ ФЕСТ на «Стрелке» и продолжение ночью в пространстве ЦЕХ студии dreamlaser — НАЙТАУТ. Тема фестиваля этого года — ГЕНЕЗИС: рождение новых форматов, идей и культурных явлений.

Первая волна хедлайнеров и участников дневной программы уже подтверждена:

  • FEDUK — автор хитов поколения, чья лирика звучит на репите у миллионов. Его живые выступления — это энергия, романтика и абсолютный вайб лета.
  • Дора — звезда новой волны поп-культуры. Искренняя, дерзкая и абсолютно настоящая — она превращает сцену в личный дневник нараспашку.
  • ICEGERGERT — один из самых обсуждаемых рэперов новой волны. Его треки на верхних строчках всех чартов, а показатели прослушиваний и стримингов рвут все рекорды, он уверенно закрепился как главный герой новой школы.
  • ANIKV — певица и композитор, чувственность и голос которой пробирает до мурашек. Сочетает в своём творчестве элементы хип-хопа, поп и соула.
  • СВИДАНИЕ — это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы тут сливаются с  литературой серебряного века  и со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка для всех поколений.
  • Словетский + Levandowskiy Live Band  — настоящий голос андерграунда, рэп-артист и поэт Словетский объединяется с Levandowskiy Live Band для уникального концертного проекта где авторский хип-хоп встречается с живой музыкой.
  • Второй Ка — дуэт из Кыргызстана, который соединяет хип-хоп, постпанк, инди-рок и электронику. Их треки быстро разошлись по соцсетям, а интерес к группе растёт с каждым релизом — это голос новой сцены, за которым сейчас внимательно следят.
  • NEMIGA — белорусский электро-поп дуэт, покоривший слушателей сочетанием мужского и женского вокала, их треки звучат в топах, а живые выступления — это всегда атмосфера любви, молодости и светлой грусти.
  • ЛАУД — группа из Уфы, которая превратила русскоязычную электронную сцену в танцпол мечты. Их музыка — это хаус с живыми басами, хип-хоп с мелодией и поп с характером. Каждый концерт — как рейв с душой: ярко, громко и по-настоящему близко.
  • BLIZKEY — молодой артист из Абхазии, который смело смешивает хип-хоп, поп и этнические мотивы,его треки полны мелодичности, тепла и свободы.
  • НЕДРЫ — рэпер с уникальной биографией, сочетающий глубокие тексты и экспериментальные биты.
  • ISHOME — российская электронная артистка, чья музыка погружает в атмосферу гипнотического эмбиента и техно с элементами IDM и future garage. Увидеть её live — это шанс почувствовать, как звуки становятся частью тебя.
  • СТОУНД — чувственный психоделический инди с густой атмосферой, текстами на надломе и звуком, в который легко провалиться.
  • IZHEVSKI — московский диджей и продюсер, известный своими глубокими хаус-сетами.
  • Lesha Mironov & Mc SND (AVG) — Лёша Миронов, диджей и продюсер из Санкт-Петербурга, один из основателей объединения AVG. Его сеты — это смесь актуальных жанров и собственных ремиксов, создающих уникальную атмосферу на танцполе.
  • ILYA DUBROVIN — московский DJ и продюсер, который привносит в минималистичный тех-хаус свежий взгляд и индивидуальность. Его сеты — это органичное сочетание брейкбита, техно и глубокого грува, в которых он использует свой голос как инструмент, выделяя себя среди других артистов.
  • VIOLET NINJA — музыкант, превращающий сеты в атмосферные звуковые путешествия. В треках — полевые записи из разных уголков мира и вокал с философскими Yтекстами, создающий эффект глубокого погружения.
  • SASHA NAIMAN — диджей и продюсер, работающий в жанре техно и хаус.
  • KAZAK — неоклассика в хип-хопе с отсылками к джазу.

ПАРИ ФЕСТ — музыкально-спортивный фестиваль, который второй год подряд проходит на Стрелке в Нижнем Новгороде. В 2025 году он возвращается с темой ГЕНЕЗИС, акцентируя на глубине и насыщенности опыта. Более 15 тысяч гостей станут частью расширенной программы: дневной и ночной музыкальные форматы, киберспорт от титульного партнёра PARI, падел, паркур, арт-выставки, гастрономический маркет, авиашоу с участием чемпионки мира по высшему пилотажу Светланы Капаниной и образовательное шоу «Большая идея» с выступлением MONOPLA.Y Генеральный партнер фестиваля Билайн построит многофункциональную скейт спот, на которой пройдут впечатляющие контесты среди спортсменов и тренировки для начинающих скейтбордистов. 

Билеты уже в продаже на сайте фестиваля. Впереди — вторая волна артистов и спецпроекты от партнёров. Следите за анонсами — и до встречи на ПАРИ ФЕСТ!

«ПАРИ ФЕСТ»
23 августа 2025

Нижний Новгород, Стрелка

Соцсети: ВКTelegramInstagram*

Сайт 16+

*Instagram, продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России

 

Аккредитация и партнерства:
pressa@parifest.ru
partners@parifest.ru

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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