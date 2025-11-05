Ведомости
5 ноября 14:23

PARI подарит фрибеты самым успешным в игре «100 к 1»

Акция для любителей «лучшей лиги мира»
Валентин Васильев

Где футболисты празднуют победы? Кем бы вы усилили команду? На какой зарубежный турнир похожа Лига PARI? Букмекерская компания PARI запустила для болельщиков спецпроект по мотивам легендарной игры «100 к 1», посвященный лучшей лиге мира. Самые успешные игроки получат фрибеты. 

Чтобы победить в игре «100 к 1», нужно не просто знать правильные ответы, а угадать мнение людей на улице. Компания PARI задала им вопросы о соревнованиях, а теперь предлагает болельщикам угадать, что они отвечали. Видео с их ответами будет выходить в соцсетях PARI.

Для участия в игре потребуется авторизоваться на странице спецпроекта и поставить себя на место обычных прохожих. Один вопрос — пять самых популярных ответов. И три попытки. Чем больше ответов угадано и чем меньше попыток затрачено, тем больше баллов и тем выше шансы на приз. 

Перед каждым туром Лиги PARI на странице спецпроекта будут появляться три новых вопроса. Те, кто смогут открыть табло целиком с первой попытки, получат 100 баллов в зачет. В соответствии с заработанными очками будет формироваться рейтинг игроков. 500 самых успешных пользователей после каждого тура получат фрибеты 500 рублей от PARI. 

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Новое