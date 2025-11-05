PARI подарит фрибеты самым успешным в игре «100 к 1»

Где футболисты празднуют победы? Кем бы вы усилили команду? На какой зарубежный турнир похожа Лига PARI? Букмекерская компания PARI запустила для болельщиков спецпроект по мотивам легендарной игры «100 к 1», посвященный лучшей лиге мира. Самые успешные игроки получат фрибеты.



Чтобы победить в игре «100 к 1», нужно не просто знать правильные ответы, а угадать мнение людей на улице. Компания PARI задала им вопросы о соревнованиях, а теперь предлагает болельщикам угадать, что они отвечали. Видео с их ответами будет выходить в соцсетях PARI.

Для участия в игре потребуется авторизоваться на странице спецпроекта и поставить себя на место обычных прохожих. Один вопрос — пять самых популярных ответов. И три попытки. Чем больше ответов угадано и чем меньше попыток затрачено, тем больше баллов и тем выше шансы на приз.

Перед каждым туром Лиги PARI на странице спецпроекта будут появляться три новых вопроса. Те, кто смогут открыть табло целиком с первой попытки, получат 100 баллов в зачет. В соответствии с заработанными очками будет формироваться рейтинг игроков. 500 самых успешных пользователей после каждого тура получат фрибеты 500 рублей от PARI.