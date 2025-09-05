«Пари и побеждай» — новая рекламная кампания PARI

Букмекерская компания PARI представила масштабную рекламную кампанию «Пари и побеждай», созданную совместно с креативным агентством ZEBRA HERO. Главный посыл — игрок сам решает, во что верить и на что ставить. Никаких экспертов, шаблонов и чужих мнений. Только интуиция, уверенность в себе и немного риска.

Центральным элементом кампании стал дерзкий видеоролик, который выбивается из привычного образа букмекерской рекламы. Визуальный ряд, саундтрек и сюжет выстроены так, чтобы подчеркнуть: ставки — это не столько про аналитику и математические расчеты, сколько про эмоции, риск и внутреннюю свободу. Музыкальное сопровождение выполнено в рэп-стиле и создано с использованием живых инструментов, вокала и технологий искусственного интеллекта. Такой микс понравится как фанатам спорта, так и ценителям современной культуры.

Персонажи из ролика станут лицами кампании и будут активно задействованы в рекламных и контентных коммуникациях PARI на протяжении всей кампании. Их образы отражают уверенность, дерзость и стиль — те качества, которые в компании ассоциируются с современным игроком.

Финальный хук кампании — «Заряжай по-своему. Пари и побеждай» — работает как манифест: ставь так, как чувствуешь, и побеждай в своем ритме.

Евгений Татарников, директор по маркетинговым коммуникациям PARI:

«Кампания «Пари и побеждай» — это призыв делать ставки с легкостью, слушать только себя и не оглядываться на чужое мнение. В креативе мы отошли от визуальных и смысловых клише, которые используют остальные букмекеры, и создали свой стиль коммуникации о спорте и ставках. Мы верим, что беттинг — индивидуальная история, где каждый может проявить свои знания, опыт и, главное, веру в чудо. Поэтому мы говорим о той внутренней свободе игрока, благодаря которой он испытывает незабываемые эмоции».

ZEBRA HERO:

«Основная тема проекта — это жизнь улиц, реалистичные и бытовые зарисовки из жизни простых парней. Мы стремились уловить мгновение наиважнейших эмоций, кульминацию каждого момента, за счет поэтичного, выразительного образа сцапать жизнь в ловушку. Такие моменты выдающийся мастер Анри Картье-Брессон называл «решающими».

Кампания разворачивается на телевидении, на digital-платформах и в социальных сетях, охватывая как новую, так и уже лояльную аудиторию. PARI делает ставку на эмоциональную вовлеченность, формируя особенно прочную связь с аудиторией.

Над проектом работали:

PARI

Директор по маркетингу: Алексей Левинский

Директор по маркетинговым коммуникациям: Евгений Татарников

Продакшен-директор: Вадим Набоков

Арт-директор: Алексей Биркле

Руководитель по маркетинговым коммуникациям: Алексей Бигильдин

Проджект-менеджер: Александр Шаров

Команда Zebra Hero

Креативный директор: Артем Царегородцев

Старший креатор: Сергей Живаев

Аккаунт-директор: Анна Губарева

Продюсер: Кузьма Лебедев

Ассистент продюсера: Камила Насырова

Дизайнер: Витя Симонов

Продакшен-директор: Андрей Пауков

Генеральный директор: Лена Самойлова

Режиссер: Антон Шавкеро

Арт-дирекшен & CG: CLAN

Создание персонажей: AVE WARRIORS STUDIO

Композитор: Александр Чуйков

Звукорежиссер: Евгений Фадеев

CLAN

CG-артист: Илья Королев

CG-артист: Тим Баймухаметов

CG-артист: Мария Караулова

CG-артист: Кирилл Кокин

CG-артист: Александр Степной

Продюсер: Марианна Шавкеро

AVE