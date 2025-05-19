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19 мая 14:18ГлавнаяНовости

Организаторы собрали более 1 миллиона рублей на благотворительном матче с участием Аршавина, Погребняка и Легкова

Лыжники четырежды выходили вперед, но все же уступили футболистам
Валентин Васильев

19 мая при поддержке благотворительных фондов «Пари и побеждай» и «Дополнительное время» на стадионе «Сапсан Арена» в Москве прошел благотворительный футбольный матч «Это все еще я». Легенды отечественного футбола противостояли ярчайшим представителям лыжных гонок и биатлона.

Матч был организован в рамках проекта системной поддержки ветеранов спорта «Это все еще я» от благотворительных фондов «Пари и побеждай» и «Дополнительное время». Подопечные фондов стали особенными гостями мероприятия. Перед началом встречи символический первый удар по мячу нанес подопечный фонда «Пари и побеждай» — 95-летний теннисист, многократный чемпион России Владимир Иванович Рубцов.

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Организаторы собрали более 1 миллиона рублей за счет продажи билетов, пожертвований и благотворительного аукциона, работавшего перед началом матча и во время перерыва в фойе арены. Гости аукциона могли приобрести памятные вещи спортсменов, сделать фото на память и получить автографы своих кумиров. Аукцион будет продолжаться на страницах фонда «Пари и побеждай» в социальных сетях.

Одним из лотов стала знаменитая лазурная футболка сборной Италии по футболу образца чемпионата мира 2006 года с фамилией и автографом Франческо Тотти. Легенда мирового футбола был гостем Премии РБ 2025, организованной порталом «Рейтинг Букмекеров».

Все собранные средства будут направлены на развитие ветеранского спорта и поддержку возрастных спортсменов — заслуженного тренера России, воспитавшего множество медалистов Олимпийских игр и чемпионатов мира Сергея Морилова; тренера, мастера спорта, участника многих Олимпиад Виктора Чуркина и других ветеранов.

Команды вышли на матч в звездных составах. Среди участников футбольной команды оказались обладатели Кубка и Суперкубка УЕФА, призеры чемпионата Европы из легендарной сборной России — 2008 Андрей Аршавин, Владислав Радимов, Павел Погребняк, Игорь Семшов и другие титулованные игроки. Команду лыжников и биатлонистов представляли олимпийский чемпион Александр Легков, призеры Игр Александр Логинов, Максим Цветков и Эдуард Латыпов, а также другие известные российские лыжники и биатлонисты.

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Источник: БК PARI

По ходу игры команда лыжников четырежды выходила вперед, но в итоге встреча завершилась со счетом 7:5 в пользу футболистов. В составе победителей Погребняк оформил хет-трик, а Денис Глушаков — дубль, по разу отличились Аршавин и Семшов. Финальный результат зрители встретили бурными овациями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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