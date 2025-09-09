Фонд «Пари и побеждай» ко Дню благотворительности запустил грантовый конкурс

5 сентября, в Международный день благотворительности, фонд «Пари и побеждай» объявил о старте грантового конкурса для проектов в сфере футбола.

Цель — поддержать инициативы, которые делают футбол доступнее, развивают инфраструктуру и вовлекают детей и молодежь в спортивную и социальную жизнь регионов.

Грантовый фонд — 3 000 000 рублей. Будет выдано 15 грантов трех категорий:

один грант на 1 000 000 рублей;

четыре гранта по 250 000 рублей;

десять грантов по 100 000 рублей.

«Средства можно будет направить на проведение турниров, обучение тренеров и развитие команд, а также на приобретение экипировки и инвентаря. Мы хотим, чтобы взрослые и их дети получили эту возможность и в полной мере ощутили, что спорт может менять жизнь к лучшему», — заявил Алексей Бабичев, председатель Совета благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Футбол — самый массовый вид спорта в стране, а локальные инициативы часто упираются в нехватку инвентаря, площадок и организационной поддержки. В рамках инициативы фонд сокращает этот разрыв: дает финансирование, методическую экспертизу и публичность лучшим практикам — от сельских школ и спортивных секций до больших НКО.

«На начальном уровне зачастую не хватает совсем немного — пары комплектов формы, качественного мяча или возможности оплатить аренду. Эти гранты помогут инициативам заиграть по-взрослому и расти», — отметил Василий Маврин, игрок МФК «Амкал» и футбольный тренер.

Подача заявок открыта с 5 сентября по 5 октября 2025 года на сайте конкурса .

Оценку проектов проводят члены Экспертного совета, среди которых лидеры футбольной индустрии и социальных изменений: Василий Маврин (МФК «Амкал», тренер), Алексей Бабичев (БФ «Пари и побеждай»), Денис Солодков (ФНЛ), Диана Закарьян (РФС), Кирилл Богомолов (БК PARI), Валерия Башук (ФК «Зенит»), Анастасия Ложкина (Институт развития фандрайзинга), Павел Путинцев (ФК «47 в Игре») и другие.

Проекты оцениваются по пяти направлениям: социальная значимость (30%), реалистичность бюджета и плана (25%), инновационность (15%), устойчивость (20%), команда (10%). Приоритет — инклюзия, развитие региональной инфраструктуры, массовый охват и вовлечение детей и молодежи в активности на федеральном уровне.