Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 сентября 14:27ГлавнаяНовости

Фонд «Пари и побеждай» ко Дню благотворительности запустил грантовый конкурс

Цель — реализация футбольных инициатив по всей стране
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

5 сентября, в Международный день благотворительности, фонд «Пари и побеждай» объявил о старте грантового конкурса для проектов в сфере футбола. 

Цель — поддержать инициативы, которые делают футбол доступнее, развивают инфраструктуру и вовлекают детей и молодежь в спортивную и социальную жизнь регионов.

Грантовый фонд — 3 000 000 рублей. Будет выдано 15 грантов трех категорий:

  • один грант на 1 000 000 рублей; 
  • четыре гранта по 250 000 рублей;
  • десять грантов по 100 000 рублей. 

«Средства можно будет направить на проведение турниров, обучение тренеров и развитие команд, а также на приобретение экипировки и инвентаря. Мы хотим, чтобы взрослые и их дети получили эту возможность и в полной мере ощутили, что спорт может менять жизнь к лучшему», — заявил Алексей Бабичев, председатель Совета благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Футбол — самый массовый вид спорта в стране, а локальные инициативы часто упираются в нехватку инвентаря, площадок и организационной поддержки. В рамках инициативы фонд сокращает этот разрыв: дает финансирование, методическую экспертизу и публичность лучшим практикам — от сельских школ и спортивных секций до больших НКО.

«На начальном уровне зачастую не хватает совсем немного — пары комплектов формы, качественного мяча или возможности оплатить аренду. Эти гранты помогут инициативам заиграть по-взрослому и расти», — отметил Василий Маврин, игрок МФК «Амкал» и футбольный тренер.

Подача заявок открыта с 5 сентября по 5 октября 2025 года на сайте конкурса.

Оценку проектов проводят члены Экспертного совета, среди которых лидеры футбольной индустрии и социальных изменений: Василий Маврин (МФК «Амкал», тренер), Алексей Бабичев (БФ «Пари и побеждай»), Денис Солодков (ФНЛ), Диана Закарьян (РФС), Кирилл Богомолов (БК PARI), Валерия Башук (ФК «Зенит»), Анастасия Ложкина (Институт развития фандрайзинга), Павел Путинцев (ФК «47 в Игре») и другие. 

Проекты оцениваются по пяти направлениям: социальная значимость (30%), реалистичность бюджета и плана (25%), инновационность (15%), устойчивость (20%), команда (10%). Приоритет — инклюзия, развитие региональной инфраструктуры, массовый охват и вовлечение детей и молодежи в активности на федеральном уровне.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
PARI: объем ставок на мужской финал US Open — 2025 вырос на 64%
Новости
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
В Лиге PARI выберут претендента на «Золотой мяч»
Новости
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Более миллиона фрибетов: BetBoom запускает уникальное интеллектуальное шоу BBIQ
Новости
«Лада» и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ
«Лада» и БЕТСИТИ выпустили яркий ролик к старту нового сезона КХЛ
Новости
Фонд «Пари и побеждай» ко Дню благотворительности запустил грантовый конкурс
Фонд «Пари и побеждай» ко Дню благотворительности запустил грантовый конкурс
Новости
Клиенты PARI ставят на Англию против Сербии в матче отбора на ЧМ
Клиенты PARI ставят на Англию против Сербии в матче отбора на ЧМ
Новости
Действующий чемпион «Локомотив» обыграет «Северсталь» на старте сезона КХЛ, считают клиенты PARI
Действующий чемпион «Локомотив» обыграет «Северсталь» на старте сезона КХЛ, считают клиенты PARI
Новости
FONBET OVERTIME начинает третий сезон
FONBET OVERTIME начинает третий сезон
Новости
В Москве прошёл 8-й благотворительный футбольный матч звёзд российского спорта и шоу-бизнеса в пользу подопечных Фонда Хабенского
В Москве прошёл 8-й благотворительный футбольный матч звёзд российского спорта и шоу-бизнеса в пользу подопечных Фонда Хабенского
Новости
Клиенты PARI уверены в победе Испании над Турцией в матче отбора на ЧМ
Клиенты PARI уверены в победе Испании над Турцией в матче отбора на ЧМ
Новости

Новое