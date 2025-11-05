Нижний Новгород стал первым городом программы фонда «Пари и побеждай» по тифлокомментированию спортивных мероприятий

В преддверии Международного дня слепых в Нижнем Новгороде состоится ряд спортивных мероприятий с тифлокомментированием. Проект организован благотворительным фондом «Пари и побеждай» с целью создания инклюзивной среды и обеспечения доступности спортивных событий для незрячих и слабовидящих болельщиков.

Тифлокомментирование — специализированное сопровождение для людей с нарушениями зрения. В ходе матчей профессиональный комментатор с помощью бесплатного мобильного приложения «Особый взгляд» фонда «Искусство, наука и спорт» в реальном времени описывает все, что происходит на поле, площадке или льду: от расположения игроков и тактических схем до эмоций спортсменов и кульминационных моментов. Пользователи могут бесплатно подключиться к трансляции со своих смартфонов и получить полное представление об игре.

Баскетбольный матч в Нижнем Новгороде (5 ноября, Единая Лига ВТБ «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА) станет первым участником программы.

«Для нас как для клуба важно идти в ногу со временем и быть открытыми для всех. Мы искренне рады поддерживать такие инициативы, как тифлокомментирование, потому что это реальный шаг к тому, чтобы спорт по-настоящему объединял людей, без барьеров. Для нас это не просто проект, а возможность стать ближе к нашим болельщикам и открыть двери на стадион для новой аудитории. Надеемся, наш пример окажется полезным и для других клубов», —сказал генеральный директор БК «Пари НН» Михаил Вельмужов.

Тифлокомментирование станет постоянной опцией для незрячих болельщиков. Начиная с 8 ноября (футбольный матч «Пари НН» — «Рубин») и 12 ноября (хоккейный матч «Торпедо» — «Сочи») тифлокомментирование будет доступно на всех матчах по запросу нижегородских болельщиков с нарушениями зрения. В дальнейшем эта практика будет распространена и на другие города России.

Партнером по работе с незрячими людьми в Нижнем Новгороде стал центр реабилитации «Камерата». Обратиться к ним за помощью можно по бесплатному телефону горячей линии: 8-800-550-46-80.

«Для нас важно, чтобы спорт был доступен каждому. Старт программы в Нижнем Новгороде — это шаг к созданию инклюзивной среды на спортивных аренах страны. Мы хотим, чтобы каждый болельщик независимо от особенностей здоровья мог полностью погрузиться в атмосферу игры и разделить эмоции своей команды», — сказал Федор Замыцкий, координатор проектов для незрячих благотворительного фонда «Пари и побеждай».

Для углубленного понимания принципов инклюзии в Нижнем Новгороде на стадионах во время спортивных мероприятий будут организованы специальные интерактивные площадки. Посетители получат возможность на практике ознакомиться с особенностями восприятия окружающего мира людьми с нарушениями зрения.

Благотворительный фонд «Пари и побеждай» развивает адаптивный спорт и доступную инфраструктуру и создает условия, чтобы спорт стал по-настоящему доступен каждому. Особое внимание организация уделяет поддержке бывших спортсменов — помогает им осваивать новые профессии, находить работу и плавно переходить к жизни после завершения карьеры. Фонд сотрудничает с локальными благотворительными проектами и продвигает «зеленые» инициативы, делая спорт не только доступным, но и экологичным.