PARI: финал Евро-2024 стал главным спортивным событием года по обороту ставок

Букмекерская компания PARI подвела итоги за 2024 год и назвала самые значимые спортивные события по обороту принятых ставок, а также крупнейшие выигрыши и проигрыши.

Футбол

Наиболее крупные выигрыши клиентам PARI в уходящем году принесли ставки на футбол. Самыми прибыльными матчами для игроков оказались финал Евро-2024 Испания — Англия, полуфинал Англия — Нидерланды и ответная полуфинальная встреча Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией».

Каждое из этих топ-событий завершилось предсказуемой победой фаворита, причем счет все три раза был одинаковым — 2:1. При этом во всех случаях победители забивали решающие голы только в концовках, а «Реал» и вовсе превратил проигранный матч в выигранный благодаря дублю суперзапасного Хоселу на 88 и 90+1 минутах.

Самыми удачными для компании оказались матчи группового турнира Евро-2024 Бельгия — Словакия (0:1) и Нидерланды — Франция (0:0), а также ответный полуфинал Лиги чемпионов между «Боруссией» и «ПСЖ» (1:0). В этих матчах национальные команды Бельгии и Франции, как и парижский суперклуб, не оправдали свой статус фаворитов. Многих игроков подвели ставки на «верх» по голам и обмен забитыми мячами.

Решающий матч чемпионата Европы между Испанией и Англией стал также главным событием года по обороту ставок — не только в футболе, но и среди всех видов спорта.

Хоккей

Из всех хоккейных событий года самым крупным по обороту оказалось противостояние омского «Авангарда» и ярославского «Локомотива» в плей-офф КХЛ. В марте команды встретились на стадии 1/4 финала Кубка Гагарина и растянули выяснение отношений на максимально возможное количество матчей — семь. Соперничество получилось настолько нервным, что «Авангард» после двух домашних поражений на старте серии даже сменил тренера Михаила Кравца на Сергея Звягина. Это помогло омичам вернуться в игру, но победителем противостояния (и итоговым финалистом Кубка Гагарина) все же стали ярославцы.

Противостояния с участием «Салавата Юлаева» оказались для PARI и клиентов компании одновременно самыми прибыльными и убыточными событиями в 2024 году. На январских матчах регулярного чемпионата между «Салаватом» и «Куньлунь Ред Стар» (1:2, 5:3) заработали игроки, а серия плей-офф, по итогам которой уфимцы неожиданно вылетели от «Трактора» (2:4 по сумме шести матчей), принесла прибыль уже букмекерам.

Теннис

В теннисе больше всего ставок в денежном выражении было принято на финал Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»), в котором встречались испанец Карлос Алькарас и немец Александр Зверев. Алькарас тогда отпраздновал победу в пяти сетах (6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2) и выиграл третий в карьере турнир «Большого шлема».

Наибольшую прибыль компании из всех теннисных событий 2024 года принес результат четвертьфинального матча «Ролан Гаррос» между Ариной Соболенко и Миррой Андреевой. От неопытной российской теннисистки сложно было ждать победы над второй ракеткой мира, однако именно этот исход был зафиксирован на парижском грунте — 6:7, 6:4, 6:4 и внезапный выход Андреевой в полуфинал. В свою очередь клиенты PARI заработали больше всего на победе Карлоса Алькараса над Янником Синнером в финале октябрьского турнира ATP 500 в Пекине (6:7, 6:4, 7:6).

Киберспорт

Самым крупным по обороту в киберспорте оказалось соперничество коллективов Natus Vincere и G2 Esports. За 2024 год команды выясняли отношения по CS:2 сразу восемь раз. Первые семь матчей остались за NaVi. Их соперники победили только в восьмой встрече, причем в решающий момент. Сентябрьский финал BLAST Premier: Fall Final 2024 в Копенгагене выиграли G2 Esports. Это принесло европейскому коллективу с россиянином Ильей m0NESY Осиповым в составе слот на BLAST Premier: World Final. На волне успеха европейцы выиграли и этот турнир.

Игроки были наиболее успешны в прогнозах на противостояние Team Liquid и Complexity Gaming. Коллективы встречались на турнирах серии Intel Extreme Masters в Далласе, Кельне и Рио, а также выясняли отношения на PGL CS2 Major и ESL Pro League Season 20. Большинство встреч предсказуемо остались за фаворитами из Team Liquid, что и обогатило игроков.

Компания же заработала на состоявшихся в 2024 году матчах MOUZ и G2 Esports. В этом противостоянии G2 Esports сразу трижды — на IEM в Китае и Кельне, а также ESL Pro League Season 19 — не удалось оправдать статус фаворита.

Крупные выигрыши и проигрыши

Из всех спортивных турниров, состоявшихся в 2024 году, наибольшую прибыль компании принесла КХЛ, а самые крупные убытки — январский Суперкубок Испании, где «Реал» сначала справился в дополнительное время с «Атлетико» (5:3), после чего за явным преимуществом обыграл «Барселону» (4:1).

Самый крупный выигрышный купон с учетом суммы ставки составил 14 996 898 рублей. Изначально игрок поставил 3 865 180 рублей, собрав экспресс из трех футбольных событий. В купоне оказались верные прогнозы на матчи «Реал» — «Вальядолид», «Вольфсбург» — «Бавария» и «Ливерпуль» — «Брентфорд».

Самый крупный чистый выигрыш по одному купону получил игрок, собравший экспресс из восьми событий по коэффициенту 38.11. В этом экспрессе оказались ставки на матчи КХЛ, НХЛ, Лиги наций и отбора ЧМ-2026 в Южной Америке. При изначальной ставке 351 228 рублей он получил 13 034 071 рубль чистой прибыли.

Из одинарных ставок с самым крупным сыгравшим коэффициентом стоит отметить успех клиента PARI, верно предсказавшего счет 2:6 в майском матче Российской Премьер-Лиги «Пари НН» — ЦСКА. Игрок поставил 625 рублей по коэффициенту 500.00 и получил на свой счет более 300 000 рублей чистой прибыли.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на экзотический вид спорта — 900 000 рублей по коэффициенту 2.15 на матч Высшей лиги бейсбола США (MLB) между «Филадельфией Филлис» и «Милуоки Брюэрс». Чистый выигрыш составил 1 035 000 рублей.

Всего за год сыграли 514 экспрессов с максимально возможным количеством событий — по 30 в каждом. Самый удачный из таких экспрессов был собран с коэффициентом 3039, что позволило игроку превратить 70 рублей в 212 730 рублей. В экспресс вошли ставки на чемпионат Европы по футболу, финал Лиги чемпионов, «Ролан Гаррос» и другие турниры. В топ-3 вошли экспрессы с коэффициентом 2039.66 и 2746.12: изначальные ставки в 40 и 30 рублей принесли по ним более 81 546,40 и 82 353,60 рубля чистого выигрыша соответственно.

Не всем игрокам везло в той же степени. Самую крупную сумму (6 895 000 рублей) потерял игрок, который поставил на «Бенфики» против «Фаренсе» с форой (-1.5) в чемпионате Португалии. Фаворит выиграл, но с преимуществом лишь в один мяч (2:1). Также у четырех клиентов не зашли крупные ставки по минимально возможному коэффициенту — 1.01. Столь непредсказуемыми оказались матчи ВХЛ, НБА, баскетбольной Суперлиги ULEB и чемпионата Румынии по футболу.

Другие рекорды

Самыми крупными по объему принятых ставок видами спорта в 2024 году оказались футбол (27,83%), хоккей (17,52%), киберспорт (11,95%), настольный теннис (11,78%) и симуляторы (11,59%). Если говорить о прибыли, то в топ-5 вошли те же виды спорта. А самыми убыточными оказались американский футбол, автогонки и гольф.

На даты проведения Евро-2024 приходится самый прибыльный день для компании — 17 июня (встреча Бельгии со Словакией) — и самый убыточный — 15 июля (финал). Худший день по обороту — традиционно 1 января, что обусловлено минимумом спортивных событий в первый день года. Больше всего ставок в денежном выражении PARI приняла 14 сентября, когда на полную мощность вышли ведущие европейские футбольные чемпионаты, а на турнире The International по Dota 2 состоялись финалы плей-офф в верхней и нижней сетках.

Самыми прибыльными командами для PARI в 2024 году стали футбольные «Спартак» и сборная Франции, а также хоккейный «Локомотив». Интересно, что если французы помогли заработать компании, поскольку не оправдали статус фаворитов на Евро-2024, то «Спартак», напротив, выдал несколько удачных результатов, когда от команды этого мало кто ждал. В частности, москвичи трижды за календарный год встречались с «Зенитом» в Санкт-Петербурге и не проиграли ни разу — все три матча завершились нулевыми ничьими. Для клиентов PARI наиболее прибыльными командами оказались футбольные клубы «Брентфорд» (Англия) и «Вольфсбург» (Германия), а также сборная Испании.

Клиенты PARI предпочитали ставить по ходу матчей в несколько раз больше, чем до их начала. Соотношение оборота пари прематч/лайв составило 82% на 18%. Среди долгосрочных ставок больше всего пари было заключено на победителя Лиги Европы, которым стала «Аталанта». По общему объему поставленных средств лидерами в категории «долгосроков» стали прогнозы на победителя Западной конференции КХЛ. В феврале 2024 года им стало московское «Динамо».