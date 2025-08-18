Клиент PARI поставил 2 500 000 на победу «Пари НН» над махачкалинским «Динамо»

18 августа в заключительном матче пятого тура РПЛ «Пари НН» сыграет против махачкалинского «Динамо». Игра начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры не считают ни одну из команд фаворитом и не отдают никому предпочтений. Поставить на победу как хозяев, так и гостей можно за 2.85, что соответствует примерно 34% вероятности. Ничья оценивается в 3.05 (примерно 32%). Последний раз команды встречались между собой в июле этого года в Кубке России. Тогда победу со счётом 1:0 праздновал клуб из Махачкалы.

Клиенты PARI уверены в успехе хозяев. На победу «Пари НН» приходится около 86% всего оборота ставок на три возможных исхода игры.

По оценкам аналитиков, игра получится не самой результативной. Сделать ставку на то, что команды забьют не менее трех мячей, можно за 2.65. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 1.48. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 2.20. Обратный вариант идет за 1.67.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую игру — 2 500 000 рублей на победу «Пари НН» за 2.85. В случае успеха нижегородской команды чистый выигрыш клиента составит 7 125 000 рублей.

Самым вероятным исходом матча считается безголевая ничья. Она котируется за 5.50. Результативная ничья 1:1 оценивается в 6.50, а минимальная победа любой из команд — в 7.00. Остальным исходам соответствуют трехзначные коэффициенты.

«Пари НН» неудачно начал новый сезон РПЛ. Команда проиграла все четыре матча, забив за это время всего два гола, и находится на последнем месте в таблице. Если «Пари НН» победит в грядущем матче, команда сможет подняться на 14-е место. «Динамо Мх» стартовало успешнее: на счету команды победа, две ничьих и поражение в четырех матчах. Махачкалинцы идут на десятом месте и могут подняться на шестое в случае победы в предстоящем матче.