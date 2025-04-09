Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
11 апреля 17:38ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Динамо» над «Пари НН» в 24-м туре РПЛ

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.70
Валентин Васильев

12 апреля в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги «Пари Нижний Новгород» примет московское «Динамо» на своем поле. Игра начнется в 14:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.72, что соответствует примерно 57% вероятности. Триумф «Пари НН» котируется за 4.50 (около 20%). Ничья оценивается в 4.05 (примерно 23%). 

Уверены в триумфе москвичей и клиенты букмекерской компании PARI. В общем объеме ставок на исход матча 97% приходится на победу «Динамо».

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.17. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.70. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.15. В первом круге в ноябре «Динамо» победило со счётом 3:1.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 8.00. Минимальная победа «динамовцев», как и их успех со счётом 2:1, оценивается в 8.50. Если матч завершится нулевой ничьей, сыграет ставка за 10.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч составляет 100 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на то, что команды забьют не менее трех мячей. В линии вероятность такого исхода оценена котировкой 1.78.

«Динамо» идет на 5 месте в РПЛ. Московская команда 12 раз победила, шесть раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Динамо» входит в топ-5 претендентов на победу в чемпионате России, однако их шансы оцениваются крайне низко: если команда станет чемпионом, сыграет ставка за 100.00

«Пари НН» находится на 14-м месте в таблице. В 23 матчах команда одержала лишь пять побед. Нижегородский клуб идёт в зоне стыков, опережая «Факел» (первая команда на вылет) на четыре очка. Поставить на то, что «Пари НН» займет 15-16 места и отправится в Первую Лигу напрямую, можно с коэффициентом 4.00.

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Клиент PARI поставил 200 000 рублей на «Ак Барс» против «Автомобилиста» в решающем матче серии в Кубке Гагарина
Новости
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Чемпионат Европы по борьбе 2025 года: трансляции, расписание, кто из россиян участвует
Новости
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Овечкин побьет рекорд Гретцки в матче с «Айлендерс»? Ставки на главное событие НХЛ
Новости
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
9 000 000 выигрыша с лайв-ставки и одинар с коэффициентом 117: итоги от BetBoom по регулярному чемпионату КХЛ
Новости
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Клиенты PARI: «Барселона» победит «Бетис» в Ла Лиге
Новости
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
PARI: «Авангард» победит «Металлург» и выйдет в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров