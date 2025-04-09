Клиенты PARI уверены в победе «Динамо» над «Пари НН» в 24-м туре РПЛ

12 апреля в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги «Пари Нижний Новгород» примет московское «Динамо» на своем поле. Игра начнется в 14:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Динамо» фаворитом. Поставить на победу гостей можно за 1.72, что соответствует примерно 57% вероятности. Триумф «Пари НН» котируется за 4.50 (около 20%). Ничья оценивается в 4.05 (примерно 23%).

Уверены в триумфе москвичей и клиенты букмекерской компании PARI. В общем объеме ставок на исход матча 97% приходится на победу «Динамо».

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.70. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.17. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.70. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.15. В первом круге в ноябре «Динамо» победило со счётом 3:1.

Самым вероятным исходом матча считается результативная ничья 1:1. Она котируется за 8.00. Минимальная победа «динамовцев», как и их успех со счётом 2:1, оценивается в 8.50. Если матч завершится нулевой ничьей, сыграет ставка за 10.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч составляет 100 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на то, что команды забьют не менее трех мячей. В линии вероятность такого исхода оценена котировкой 1.78.

«Динамо» идет на 5 месте в РПЛ. Московская команда 12 раз победила, шесть раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. «Динамо» входит в топ-5 претендентов на победу в чемпионате России, однако их шансы оцениваются крайне низко: если команда станет чемпионом, сыграет ставка за 100.00.

«Пари НН» находится на 14-м месте в таблице. В 23 матчах команда одержала лишь пять побед. Нижегородский клуб идёт в зоне стыков, опережая «Факел» (первая команда на вылет) на четыре очка. Поставить на то, что «Пари НН» займет 15-16 места и отправится в Первую Лигу напрямую, можно с коэффициентом 4.00.