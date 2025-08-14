Клиент PARI поставил 2,7 млн рублей на победу «Пари НН» над «Ростовом» в Кубке России

14 августа «Ростов» сыграет с нижегородским «Пари» во втором туре группового этапа Кубка России по футболу. Игра пройдет на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил накануне встречи и изучила, как ставят клиенты на предстоящую игру.

Аналитики PARI считают, что у команды примерно равные шансы на успех в основное время. Так, поставить на победу «Ростова» можно по коэффициенту 2.50 (приблизительно 40% вероятности), тогда как успех «Пари НН». котируется за 2.95 (около 33%). Ничья в линии PARI идет за 3.45 (примерно 27%).

Ставки на итоговую победу «Ростова», с учетом вероятности серии пенальти, принимаются по коэффициенту 1.77 (около 54%). Тот же прогноз на «Пари НН» можно сделать за 2.07 (приблизительно 46%).

Клиенты PARI склоняются к победе ростовчан. На успех «Ростова» приходится 50% от общего объема ставок на исход игры в основное время, на «Пари НН» сделано 48%, а на ничью — 2%. Соотношение в обороте ставок на итог игры (с учетом вероятности серии пенальти) — 87% на 13% в пользу «Ростова».

Аналитики ждут от соперников результативной игры. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.87, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 1.95. При этом аналитики ожидают, что в предстоящей встрече отличатся обе команды, и предлагают поставить на это за 1.70.

В линии на точный счет наиболее вероятный исход — ничья со счетом 1:1. Поставить на такое развитие событий можно по коэффициенту 7.00.

Самые крупные ставки среди клиентов PARI на предстоящую игру — 2 721 250 рублей на победу «Пари НН» в основное время по коэффициенту 3.15 и 2 600 100 рублей на победу «Ростова» за 2.50.

Обе команды начали групповой этап Кубка России с поражений. Так, «Ростов» проиграл «Спартаку» (0:2), а «Пари НН» уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1). Букмекеры сомневаются, что командам Джонатана Альбы и Алексея Шпилевского удастся занять первое место в группе — соответствующие ставки принимаются по коэффициентам 8.50 и 25.00.

Главным фаворитом Кубка России в сезоне-2025/26 считается «Зенит». На победу петербуржцев установлен коэффициент 3.10. Главными конкурентами команды Сергея Семака букмекеры называют «Спартак» (5.50) и «Краснодар» (6.00).